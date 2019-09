Les communes de la Loire rendent un dernier hommage au président Chirac

À Rive de Gier et à Saint Etienne, élus et anonymes se sont retrouvés pour rendre un dernier hommage au président disparu jeudi dernier

Saint-Étienne, France

Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel du maire de Rive de Gier lundi en fin de matinée pour un hommage particulier à l’ancien président de la république

Jean Claude Charvin, tenait tout particulièrement à ce que sa ville et ses habitants puissent venir apporter leur contribution à cet élan national.

Face au monument au mort ou a été déposée la photo officielle du président Chirac décédé jeudi, le maire ouvre la cérémonie hommage.

Jean Claude Charvin le maire de Rive de Gier pendant son discours © Radio France - Yves Renaud

Ceux qui assistent à l’hommage sont en tout cas convaincus de la solennité du moment . "Au delà des clivages politiques , il y a un homme d'état qui a eu des positions qui ont marqué l'histoire et qui resteront".

Jean Claude Charvin qui explique en tout cas que Jacques Chirac aura et l’un des grands inspirateurs de sa carrière politique. "Il y a une chose qu'on pourra jamais lui enlever, c'est sa personnalité , son amour du pays, et son amour des gens et ça je suis sûr que c’était sincère".

Cérémonie surprise hier sur le parvis de l'hôtel de ville de Saint Etienne

Les élus et le personnel municipal sur les marches © Radio France - Yves Renaud

À 15 h tout pile, les élus et le personnel municipal sont sortis sur les marches pour respecter cette minute de silence en compagnie de plusieurs centaines de stéphanois L'occasion une fois encore de rappeler l'attachement des français a ce président de la république atypique.

C'était un grand homme même si comme tout homme politique, il y a eu quelques erreurs avec lesquelles on est pas d'accord, mais c'était un grand homme et un homme sympathique" une participante.