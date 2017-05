Les communistes de Roussillon atterrés par le verdict de la consultation de la France insoumise

Cela n'a pas valeur de consigne de vote, mais les électeurs inscrits sur le site de la France insoumise ont été consultés sur leur choix pour le second tour de la présidentielle. 243 000 d'entre eux ont répondu. Les communistes de Roussillon ont pris connaissance des résultats.

La consultation de la France insoumise a rendu son verdict. 36,12% des participants sont pour un vote blanc ou nul, 29,05%, en faveur d'une abstention, 34,83%, pour un vote Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, écarté au premier tour, avait refusé de donner une consigne pour le second tour, suscitant de nombreuses critiques au sein de la classe politique. Il avait cependant dimanche sur TF1 mis en garde contre la "terrible erreur" que représenterait un vote en faveur du parti d'extrême droite.

Roussillon est une ville iséroise qui a longtemps été un bastion du parti communiste, soutien du candidat Jean-Luc Mélenchon au premier tour. A la permanence du PCF à Roussillon, on guettait donc avec intérêt les résultats de la consultation. Et on tombe de haut.

"La position personnelle de Jean-Luc Mélenchon n'a pas aidé"

André Mondange fait partie du conseil national du parti, et il est effaré que seulement un tiers des électeurs de la France insoumise se prononcent pour un vote Macron. Selon lui, Jean-Luc Mélenchon en porte la responsabilité : « la position personnelle de Jean-Luc Mélenchon n’a pas aidé. Il n’est pas clair. Et quand on est un dirigeant national, candidat à l’élection présidentielle, et que la question est aussi grave que celle qui nous est posée, entre la République et le fascisme, il faut être clair et net. Si on s’abstient ou si on vote blanc, on fait mathématiquement monter Le Pen. » Et il ajoute qu’il est fier d’appartenir à un parti qui fait la différence et qui prend position.

Entré au parti communiste à la fin des années 70, Gérard avoue pour sa part qu’il a eu l’intention dans un premier temps de voter nul. Mais il s’est ravisé : « après réflexion, c’est vrai que l’enjeu est impressionnant. Pour moi la France ne mérite pas ça. Parce qu’une fois qu’il sera au gouvernement, le Front national, ce sera vous exécutez, vous obéissez. On a quand même des références de réflexion ». Alors il votera pour Emmanuel Macron.

Voter Macron sans pour autant adhérer à son programme

Jean-Claude, un autre vieux militant, acquiesce : « quand on regarde le fonctionnement du Front national dans les municipalités qu’il gère actuellement, si cette politique on la met demain au niveau d’un pays, effectivement il y a de quoi avoir peur ». Ils sont unanimes pour aller voter Macron, mais attention, il ne s'agit pas de lui signer un chèque en blanc, prévient Daniel Oriol, secrétaire de la section du pays roussillonnais : « c’est un bulletin pour dire non à la montée du FN, mais bien évidemment, dès le lendemain du deuxième tour, si Emmanuel Macron est élu, et j’espère que ce sera lui, nous serons en face de lui pour le combattre, parce qu’on sait de quoi il est porteur. »