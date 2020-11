"Les conseils municipaux du Mans ne seront pas filmés pour le moment" selon le maire Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll a souligné ce lundi qu'il ne souhaitait pas que le prochain conseil municipal soit filmé. Décentralisé à cause du coronavirus, les conseils municipaux se tiennent au centre des expositions. La vidéo se fera, mais seulement en 2021.

Stéphane Le Foll, le maire du Mans ne souhaite pas que les conseils municipaux qui se tiennent au centre des expositions soient filmés, a-t-il affirmé lundi 16 novembre. Il avait pourtant été interpellé par plusieurs élus de l'opposition à ce sujet.

Des discussions avec les élus pour une mise en place en 2021

Stéphane Le Foll ne juge pas pertinent de filmer les conseils municipaux délocalisés au centre des expositions à cause du coronavirus. "La vidéo, c'est un investissement qui coûte cher, et on ne va pas aller investir au centre des expositions une fois pour revenir après aux Quinconces", qui estla salle du conseil en temps normal, justifie le maire du Mans.

"Je ne souhaite pas non plus mettre une seule caméra sur le maire, car le conseil est un moment où tout le monde doit s'exprimer. En revanche, nous allons entamer des discussions avec les élus pour voir comment le conseil pourra être filmé dans l'année prochaine".

Stéphane Le Foll, maire du Mans © Radio France - France Bleu Maine

Une pétition de l'opposition recueille une centaine de signatures

Marie James, tête de liste citoyenne Vers Le Mans en commun en 2020, a interpellé le maire du Mans à plusieurs reprises pour que le conseil municipal soit filmé. Elle a même lancé une pétition et recueilli une centaine de signatures. "Les Mancelles et les Manceaux doivent enfin bénéficier d’un véritable accès aux débats municipaux", souligne Marie James dans un communiqué.

Marie James, souligne également que beaucoup d'autres villes socialistes sont déjà équipées en vidéo pour les conseils municipaux (comme Lille, Brest, Rennes ou Nantes, par exemple) ainsi que les principales villes gérées par les écologistes (comme Lyon, Bordeaux et Strasbourg, entre autres).

Le prochain conseil municipal est prévu le jeudi 26 novembre à 18h.