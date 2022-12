"Les Corses en ont marre que le débat soit confisqué par quelques-uns", Gérald Darmanin

Alors que dans l'île huit nouvelles arrestations ont eu lieu dans les rangs de Corsica Libera, provoquant la colère des nationalistes, alors que les incendies criminels se multiplient, Gérald Darmanin était ce mardi matin l'invité de France Info. Il s'est expliqué notamment sur les raisons d'un deuxième report de sa venue en Corse.

ⓘ Publicité

"Je n'ai pas peur pour ma sécurité, a répondu le ministre de l'Intérieur à la question des journalistes. Mais si c'est pour aller en Corse pour ne pas parler de l'avenir des Corses et de la Corse, ce n'est pas la peine."

Il a été convenu avec tous les acteurs que le climat n'était pas serein pour parler de l'avenir de la Corse, de ses déchets, de son environnement...

Gérald Darmanin estime que le climat n'est pas serein. "Il y a un certain nombre de choses qui se passent et notamment la lutte contre la criminalité organisée (...) J'avais promis aux Corses que nous lutterions fortement contre cette criminalité qui gangrène leur île. Et vu ce qui se passe en ce moment, il a été convenu avec tous les acteurs que le climat n'était pas serein pour parler de l'avenir de la Corse, de ses déchets, de son environnement..."

Nous devons construire ensemble ce chemin, et nous le ferons, débarrassés de la grande criminalité

Le ministre de l'Intérieur insiste dans sa réponse sur la nécessité de cette lutte contre la grande criminalité. "Je veux dire que les Corses en ont marre d'avoir le débat confisqué par quelques-uns, et je sais, parce que le fil n'a jamais été rompu, ni avec le président Simeoni, ni avec les maires, ni avec les Corses eux-mêmes, que nous devons construire ensemble ce chemin pour la Corse, et nous le ferons, débarrassés de la grande criminalité".

loading