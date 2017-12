Les Corses viennent à Nice pour leurs études et se soigner

Nice est la ville la plus proche en bateau et en avion et donc logiquement les habitants de l’île de beauté sont nombreux à venir pour se soigner et faire leurs études. Les Corses viennent surtout pour la pédiatrie à Nice et pour les soins du cancer à Marseille.

À la veille d'une élection politique importante en Corse, France Bleu azur consacre une journée spéciale sur la Corse.

Michèle Castellani rédactrice en chef de France Bleu Fréquenza Mora témoigne de l'évolution des pratiques et des mentalités entre Corse et Côte d'Azur.