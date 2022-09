Les coulisses de l'interview de Zelensky par Nice Matin

Le président ukrainien a répondu aux questions des journalistes pendant une heure et demi

C'est sans doute l'un des hommes les mieux protégés de la planète actuellement : Volodymyr Zelensky a accueilli hier plusieurs journalistes français pour une interview à Kiev. Parmi eux notre confrère de Nice Matin Denis Carreaux. Il nous raconte son parcours du combattant pour accéder au président ukrainien.

24h de voyage jusqu'à Kiev, un nombre incalculable de contrôles

Le voyage a été long jusqu'à la capitale ukrainienne. "On a fait 16h de train de nuit de la frontière polonaise jusqu'à Kiev." S'en suit ensuite un "parcours extrêmement compliqué jusqu'au palais présidentiel et la salle de laquelle il s'adresse au monde."

Au programme, une dizaine de checkpoint, un passeport à présenter "toutes les minutes" et une obligation de laisser son smartphone lors des fouilles. "C'est logique vu le contexte, et le danger qui plane au dessus du président ukrainien" rappelle Denis Carreaux.

Ce qui m'a marqué, c'est la disponibilité de Volodymyr Zelensky

Autre ambiance un fois le président approché, le directeur des rédactions de Nice Matin a été marqué par "la disponibilité de Volodymyr Zelensky"."On a en face de nous un président qui nous a accordé une heure et demie d'entretien et qui a des réponses assez spontanées [...] Il n'essaie pas de contourner les questions. Zelensky a reçu très peu de journalistes depuis le début de la guerre, nous étions quatre, on a eu l'impression de vivre des moments d'histoire."