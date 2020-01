Les coulisses de la visite d'Emmanuel Macron à Pau

La réunion des chefs d'Etat du G5 Sahel présidée par Emmanuel Macron se tiendra lundi après-midi au musée national du château de Pau. Un château qui a vu passer de nombreuses personnalités, têtes couronnées et chefs d'Etat.

Pau, France

Les chefs d'Etat du G5 et Emmanuel Macron se réuniront dans la salle des cent couverts présidée par l'une des statues du roi Henri IV qui est présent sous différentes formes, un peu partout dans le château. Difficile de faire le compte de toutes les têtes couronnées qui y ont séjourné. En 1620 c'est là que le roi Louis XIII a signé le traité de rattachement de la Navarre à la France. Plus près de nous, le président Sadi Carnot y a dormi, quelques années avant son assassinat en 1894. Il avait tellement apprécié son séjour, qu'il a offert au château un monumental vase en porcelaine, qui est aujourd'hui exposé. A l'époque de l'âge d'or du gisement pétrolier de Lacq , plusieurs chefs d'Etat ou personnalités, allaient visiter le gisement puis venaient au château, c'était le cas du président éthiopien Haïlé Sélassié, et de Khrouchtchev.

Isabelle Pebaye Clotte, conservatrice du musée national du château de Pau Copier

Le général de Gaulle a reçu du fromage, du vin de Jurançon et ...un agneau.

Le dernier président de la république française reçu au château était Valéry Giscard d'Estaing. Le roi de Suède a dîné à la fameuse table des cent couverts. Pour la réunion du G5 la table devrait être démontée pour laisser place à un équipement plus moderne et moins fragile. Cette table en chêne et sapin est démontée lorsque la salle est mise à la disposition d'entreprises ou d'associations pour des événements particuliers.

La fameuse salle des cent couverts au château de Pau © Radio France - Marie line Napias

Des élèves du lycée des métiers du goût de Morlaàs mobilisés pour le dîner de travail du G5

Les chefs d'Etat ne dîneront pas à la table des cent couverts, ils iront tout près de là, au parlement de Navarre. Pour l'occasion, les équipes du parlement de Navarre et de l'Elysée, recevront le renfort de vingt et un élèves du lycée des métiers du goût de Morlaàs ; trois seront en cuisine et les autres au service en salle. Un honneur pour le proviseur Dominique Marsault.

Le proviseur du lycée des métiers du goût à Morlaàs Copier

Ils sont prêts, ils ont l'habitude du contact avec la clientèle, même si ce soir là ce n'est pas n'importe quelle clientèle.

Le lendemain, le mardi. Emmanuel Macron sera reçu au palais Beaumont.