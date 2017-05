Les coulisses du dernier conseil des ministres racontées par le secrétaire d’état isérois André Vallini

Ce qu’il faut retenir du dernier conseil des ministres présidé par François Hollande ce mercredi 10 mai, avec le témoignage de l'isérois André Vallini, secrétaire d’état chargé des relations avec le parlement.Interview.

France Bleu Isère : Emouvant ce dernier conseil des ministres ?

Bien sûr ! D’abord studieux, parce qu’il y avait des dossiers à l’ordre du jour notamment l’examen hebdomadaire de la situation internationale par le ministre des affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, le premier ministre a dressé quant à lui le bilan du quinquennat et enfin, il y a eu une intervention assez longue et émouvante du président de la république.

France Bleu Isère : Vous l’avez senti ému, François Hollande ?

François Hollande ne laisse jamais paraître ses sentiments, c’est quelqu’un de très fort et de très hermétique si j’ose dire, sur ce plan-là ce n’est pas quelqu’un qui s’épanche. En revanche il y a eu beaucoup d’émotion à la fin, quand il nous a remercié en nous disant que nous avions été de bons ministres sur lesquels il avait pu compter et finalement au cours de ces cinq années il s’est aperçu que les individus, les personnes sont plus importantes que les événements et que l’on peut affronter beaucoup d’événements y compris les plus durs les plus tragiques quand on est entouré de gens solides, sérieux, honnêtes. Et à ce moment-là on s’est levé et on l’a applaudi longuement et là il y avait de l’émotion, les gorges étaient nouées, les yeux embués de larmes, et j’ai senti que lui-même n’était pas insensible à ce moment très fort… nous l’avons applaudi pendant au moins deux minutes debout !

France Bleu Isère : Y-a-t-il un conseil des ministres qui restera plus important pour vous que d’autres ?

Celui qui a été convoqué en urgence après les attentats du 13 novembre. Je rentrais chez moi vers 21 h après avoir remis une légion d’honneur en préfecture à Grenoble. Nous avons appris les attentats vers 22H00 et dans la nuit nous avons été convoqués au conseil des ministres. Je suis remonté à Paris très vite samedi matin, c’est évidemment le conseil des ministres qui m’a la plus marqué. C’est sans doute aussi celui où je suis intervenu pour la première fois -j’étais à la réforme territoriale- et faire une communication devant le conseil des ministres pour la première fois dans ce contexte ça impressionne.

France Bleu Isère : D’ici quelques jours vous ne serez plus ministre, quel est votre état d’esprit, ça va vous manquer ?

On s’y attendait, on n’est pas chassé par un coup d’état ou par un événement imprévu, on a eu le temps de s’y préparer psychologiquement, c’est la vie démocratique qui veut ça, moi je vais retourner au sénat, je vais employer mon temps à être utile à la république sous une autre forme.