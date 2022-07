Les critiques du FLNC qui revendique une série d'attentats en Corse

Un nouveau communiqué du FLNC est parvenu ce lundi dans les rédactions insulaires. Les clandestins y rendent hommage à Yvan Colonna et se veulent critique à l’égard de Gilles Simeoni

Alors que la Corse reprendra contact ces prochains jours avec Paris pour la mise en œuvre effective de « discussions historiques », le FLNC se rappelle au bon souvenir de chacun. Les clandestins, dans un communiqué de quatre pages rendent dans un premier temps un hommage appuyé à Yvan Colonna.

"Le peuple corse meurt, il disparaît !", indique le FLNC, revendiquant 16 attentats contre deux véhicules de police, deux entreprises du bâtiment et douze résidences privées, dont l'incendie de 36 mobile-homes dans un camping d'Aleria.

"Ce qui tue le peuple corse, c'est la France, le système économique mondial et une partie de notre peuple qui s'en fait complice", accuse le mouvement clandestin,

Parmi ces complices, le texte vise notamment Femu a Corsica, Gilles Simeoni, le président de l'exécutif et "sa volonté d'hégémonie".

Regrettant l'émergence d'"une forme de patriotisme bobo, d'autosatisfaction assumée, le FLNC estime que l'élection de trois députés autonomistes n'a apporté "aucune avancée tangible pour les droits nationaux"

Face à une "France" dont l'attitude aurait "rarement été aussi méprisante et condescendante", le FLNC se déclare "extrêmement pessimiste" sur les discussions annoncées avec Paris dans moins de 10 jours et la venue dans l'île, du ministre de l'Intérieur, répétant ses exigences: "la reconnaissance officielle du peuple corse", "une autonomie politique transitoire immédiate" et l'accession à l'autodétermination "dans un délai de 5 ans".

Dénonçant "la bétonisation" de l'île, les terres agricoles, "nouvel eldorado économique, hors de prix", ou un tourisme dominé "par des groupes français", l'organisation conclut par la revendication des 16 "actions" et un mystérieux message, "Confirmons Mathilde et David".