Les défenseurs de l'autoroute A45 sont très inquiets du nouveau gouvernement

Les défenseurs du projet de l'autoroute A45 organise une réunion d'urgence, ce lundi matin à Saint-Étienne à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Loire. Ils ont très peur que certains ministres, opposés à l'autoroute dans le passé, ne respectent pas les engagements pris par l'État.

L'invitation à la conférence de presse commence ainsi : "Le parole de l’Etat doit être respectée !" Clairement les défenseurs de l'A45 sont très très inquiets. Ils ont donc décidé d'aller vite, d'agir groupé pour avoir une petite chance d'être entendu. Le monde économique (Medef, CGPME), les chambres consulaires, les chambre des métiers et la CCI seront au rendez-vous ce matin tout comme le maire de St Etienne Gaël Perdriau, le président du département Bernard Bonne et sans doute le député Jean-Louis Gagnaire.

Nicolas Hulot inquiète ...

Tous vont parler de "cette nécessaire continuité dans les actes de l'Etat", car pour cette autoroute, il ne manque plus que la signature ministérielle. Elle semble très difficile à obtenir avec un Nicolas Hulot à l'écologie. "Je suis contre la construction de nouvelles autoroutes, mais on ne va pas détruire celles qui existent déjà." Cette phrase de Nicolas Hulot date de 2009 résonne sans doute dans la tête de beaucoup de ceux qu aujourd'hui ont bien peur que l'A45 ne se fasse jamais avec ce nouveau ministre. Et celui qui le sait bien, s'appelle Georges Fenech. Le député de Givors a alerté le nouveau ministre par écrit. Georges Fenech pas mécontent de rappeler que Nicolas Hulot connait très bien le dossier et qu'il s'est même rendu sur le site en 2015n, pour montrer son opposition à la nouvelle autoroute.

... Gérard Collomb aussi

Et s’il n'y avait que Nicolas Hulot. Dans ce gouvernement, le ministre de l'intérieur c'est Gérard Colomb qui est peut-être un des opposants les plus farouches à l'A45, et qui a donc un poste clé aujourd'hui en tant que ministre de l'intérieur. Pour finir, la ministre délégué au Transport, Elisabeth Borne, ne sera peut-être pas non plus une allié de poids.Elle a travaillé longtemps au ministère de l'écologie. Et ses premiers mots sont allés pour redire attachement au transport doux.