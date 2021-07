Les défenseurs de l'hôpital du Blanc lancent une invitation à Emmanuel Macron

Claude Mériot, Frédérique Gerbaud, Laurent Laroche et Jean-Michel Mols en appellent au chef de l'Etat

Et si l'Indre faisait partie des étapes du président de la République dans son tour de France des régions ? C'est ce qu'appellent de leurs vœux les défenseurs de l'hôpital du Blanc regroupés derrière la sénatrice Frédérique Gerbaud. Laurent Laroche, président du PNR de la Brenne, Claude Mériot, président de la communauté de communes Brenne Val de Creuse et Jean-Michel Mols, président du comité de défense de l'hôpital, co-signent avec elle une lettre adressée ce jeudi à Emmanuel Macron : "Vous privilégiez le contact direct avec les Français. En février 2019, l'un des déplacements que vous aviez effectués dans le cadre du grand débat national vous avait déjà conduit dans le département de l'Indre, à Gargilesse-Dampierre. [...] Nous serions particulièrement honorés et heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau dans l'Indre afin d'évoquer avec vous, à travers l'exemple si parlant de l'hôpital du Blanc, la question centrale de la santé publique dans nos territoires ruraux".

L'IRM ne dissipe pas toutes les inquiétudes

Malgré l'annonce hier du feu vert de l'ARS à la construction d'un IRM sur le site brennou, Claude Mériot reste inquiet et en colère : "l'IRM ne fait pas l'hôpital ! Si on installe un IRM mais qu'il n'y a personne pour le faire fonctionner, cela ne sert à rien ! On continue de démanteler des secteurs entiers. Pour la radiologie par exemple [un radiologue est parti à la retraite en juin], il n'y a pas de solution pérenne en vue. Il nous faut des gens dédiés au site du Blanc, pas du saupoudrage". La fermeture de l'unité physiologique de naissance de Châteauroux cet été, faute de sages-femmes en nombre suffisant, a ravivé les inquiétudes : "dans ce contexte, comment imaginer que le centre de périnatalité du Blanc puisse continuer à tourner ?"

La réduction de l'offre de soins conduit au renoncement, poursuit Laurent Laroche : "On a des témoignages de gens qui ne se soignent plus !" "Il faut reformater le rôle de l'hôpital public dans les territoires, estime Frédérique Gerbaud. Il doit créer de la proximité et être accessible à tous". C'était le sens de la loi "Ma santé 2022", votée en 2019, dont les effets tardent à se faire sentir selon la sénatrice. D'où son appel au chef de l'Etat, "le garant de l'application des lois".