Les défenseurs de la tauromachie se mobilisent samedi dans le Gard

À Nîmes, Alès et la Churascaia : les défenseurs du monde taurin se mobilisent. En ordre dispersé. D'un côté, l'Union des Villes Taurines de France, à Nîmes et Alès à 11h. De l'autre, l’Union des jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense des traditions, à la Churascaia, à partir de 9h30.

"On veut vraiment montrer une grosse mobilisation, une prise de conscience commune dans notre région" détaille Thomas Pagnon, président de cette Union, ce vendredi sur France Bleu Gard Lozère. "Il faut montrer qu'on est là, qu'on veut défendre nos libertés, notre culture, notre patrimoine, ce qui forge notre identité."

Défense de la tauromachie sous toutes ses formes

Le collectif s'inquiète non seulement d'une abolition de la corrida, mais plus largement d'une attaque contre la tauromachie. "On sait que par la suite, ça sera un effet domino : ça sera aussi la chasse, la pêche, l'agriculture... Donc on espère que cette loi ne passera pas bien sûr, et on montera la semaine jeudi prochain, le 24, jour où la loi devrait être débattue à l'Assemblée."

L'interview de Thomas Pagnon est à retrouver ci-dessous.

