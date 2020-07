Les délégations des nouveaux adjoints et conseillers municipaux à Nîmes

C'est inédit, le conseil municipal de Nîmes s'est réuni exceptionnellement ce vendredi au Musée de la Romanité. Jean-Paul Fournier y a été élu Maire de Nîmes pour un quatrième mandat consécutif. "Un moment important de ma vie politique. C'est mon dernier mandat. Ensuite je serai trop âgé pour continuer, confie-t-il sur France Bleu Gard Lozère (..) On a énormément renouvelé, on a renouvelé plus de la moitié de l'équipe". A ses côtés, il sera entouré de 22 adjoints et 19 conseillers municipaux. En voici la liste.



ADJOINTS



1 - Julien PLANTIER – 1er adjoint, délégué à l’urbanisme



2 - Sophie ROULLE – Adjointe déléguée à la culture



3 - François COURDIL, Adjoint délégué à la politique de la ville et aux centres sociaux, Président du conseil de quartier Grézan Chemin Bas d’Avignon



François COURDIL, Adjoint délégué à la politique de la ville et aux centres sociaux. Benjamin (26 ans) du conseil municipal de Nîmes © Radio France - Tony Selliez

4 - Pascale VENTURINI, Adjointe déléguée à l’environnement et à la transition écologique, aux énergies renouvelables et au chauffage urbain



5 - Laurent BURGOA, Adjoint délégué à la rénovation urbaine et à la tauromachie



6 - Valentine WOLBER, Adjointe déléguée aux commerces, aux animations commerciales et à la redynamisation du centre-Ville



7 - Laurent BOISSIER, Adjoint délégué aux sports



Laurent Boissier nouvel adjoint aux sports à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

8 - Dolorès ORLAY MOUREAU, Adjointe déléguée à la santé, à l’hygiène et à la prévention des risques sanitaires



9 - Franck PROUST, Adjoint délégué aux affaires européennes et aux relations extérieures



10 - Véronique GARDEUR BANCEL, Adjointe déléguée à l’éducation et à la réussite éducative



11 - Xavier DOUAIS, Adjoint délégué au tourisme



12 - Mary BOURGADE, Adjointe déléguée à la labellisation UNESCO et au patrimoine antique



13 - Richard FLANDIN, Adjoint délégué aux aménagements urbains, à la voirie, à l’éclairage public et au plan lumière, président du conseil de quartier Costières



14 - Chantal BARBUSSE, Adjointe déléguée à l’action sociale, Présidente déléguée du CCAS



15 - Richard SCHIEVEN, Adjoint délégué à la sécurité publique



16 - Maud CHELVI SENDIN, Adjointe déléguée aux crèches, à la petite enfance et aux accueils de loisirs



17 - Pascal GOURDEL, Adjoint délégué aux finances, au personnel et à l’évaluation des politiques publiques



18 - Claude DE GIRARDI, Adjointe de quartier, déléguée à la mobilité, à la circulation et au stationnement, Présidence du conseil de quartier Nîmes centre



19 - Richard TIBERINO, Adjoint de quartier, délégué à la sécurité des bâtiments publics et privés, à la sécurité routière et à la prévention de la délinquance des mineurs, Président du conseil de quartier Nîmes Ouest Saint Césaire



20 - Chantal MAY, Adjointe de Quartier, déléguée à la végétalisation, aux parcs et jardins et aux jardins partagés, Présidente du conseil de quartier garrigues nord



21 - Marc TAULELLE, Adjoint de Quartier, délégué à la construction et à la rénovation énergétique des bâtiments, Président du conseil de quartier Mas de Mingue Courbessac



22- Carole SOLANA, Adjointe de Quartier, Déléguée au logement social, à la solidarité et aux échanges intergénérationnels, Présidence du conseil de quartier Garrigues Ouest



Jean-Paul Fournier élu pour son 4e mandat à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Géraldine Rey DESCHAMPS, Conseillère déléguée au pôle patrimonial remarquable



Daniel-Jean VALADE, Conseiller délégué à l’enseignement culturel, Président de l’EPCC école d’art, Président du conseil d’établissement du conservatoire



Amélie BUTEL, Conseillère déléguée aux équipements sportifs de proximité et à la rénovation des espaces sportifs



Frédéric PASTOR, Conseiller délégué aux festivités, aux traditions locales et aux rapatriés



Monique BOISSIERE, Conseillère déléguée aux armées et au monde combattant



Bernard ANGELRAS, Conseiller délégué à la propreté urbaine et à l’agriculture



Aurélie PROHIN, Conseillère déléguée à la restauration scolaire, à la promotion du bio et à l’adaptation aux changements climatiques des écoles



Jean Marc CAMPELLO, Conseiller délégué aux jumelages et à l’artisanat



Véronique JOUVE SAMMUT, Conseillère déléguée aux handicaps et à l’accessibilité



Yannick LIRON, Conseiller délégué au sport santé, aux handisports et au sport adapté



Christine TOURNIER BARNIER, Conseillère déléguée à l’administration générale



Christophe PIO, Conseiller délégué aux halles, aux foires et marchés



Tiphaine LEBLOND, Conseillère déléguée à la jeunesse et à la vie étudiante, Présidente de la mission locale jeune



Olivier BONNE, Conseiller délégué aux sports dans les quartiers, aux sports scolaires et aux sports universitaires



Catherine JEHANNO, Conseillère déléguée aux aînés



Halim BELHAJ, Conseiller délégué à la vie associative et au bénévolat



Mylène MOUTON, Conseillère déléguée au droit des femmes, à l’égalité, à la lutte contre les discriminations et à l’aide aux victimes



Frédéric ESCOJIDO, Conseiller délégué à l’enseignement supérieur, à l’université et à la Ville connectée



Muriel THOMAS, Conseillère déléguée au spectacle vivant, à la vie culturelle, aux festivités de quartiers et à la fête des voisins