Départementales 2021 : une élection peu lisible explique sur France bleu Limousin le politologue Pascal Plas

C'est le dimanche 20 juin que les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections départementales. Une élection qui se joue le même jour que les régionales ce qui rend difficilement lisible ce scrutin pour les électeurs reconnaissait ce vendredi matin sur France Bleu Limousin le politologue de l'université de Limoges Pascal Plas. D'autant que pour les régionales on vote pour une liste alors que pour les départementales on vote pour des candidats en binôme. "Pour beaucoup on ne comprend plus rien" reconnait encore Pascal Plas.

Y a t-il encore un attachement pour les cantons ?

La grande inconnue de ce scrutin c'est la participation. Une participation qui s'annonce très faible, la crise sanitaire n'arrange pas la situation . Et puis les électeurs sont ils encore attachés à leurs cantons? pour le politologue Pascal Plas c'est de moins en moins le cas en ville. " Dans les campagnes les gens s'y reconnaissent encore car ça reste néanmoins une élection de proximité mais dans les villes c'est complètement terminé".