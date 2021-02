Les dépenses de la métropole d'Amiens étudiées au plus près avec la crise du coronavirus

Les élus des 39 communes de la métropole d'Amiens ont rendez-vous ce jeudi soir pour leur premier conseil communautaire de l'année. Ils vont y voter le budget prévisionnel 2021. Un vote reporté en raison de la crise sanitaire et économique du coronavirus.

Malgré cette crise, ce budget est à l'équilibre et "sérieux" commente le président de la collectivité Alain Gest. "Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquence pour les habitants", poursuit-il en référence à la volonté de tenir la promesse de ne pas augmenter les impôts. Le tarif de l'eau est tout de même revu à la hausse à cause des dépenses à réaliser pour entretenir les réseaux. 7 millions d'euros de dépenses sont prévues à cette fin en 2021, même somme pour le réseau d'assainissement.

La métropole doit composer avec des baisses de recettes directement liées à la crise. Le versement transport par exemple diminue de 4,5% par rapport au budget primitif de 2020 à cause de la diminution des contributions des entreprises dont les salariés sont au chômage partiel ou en télétravail. Une perte en partie compensée par l'Etat.

On sera plus regardant, on a pas d'argent magique

Dans ce contexte, la collectivité épluche chaque ligne de dépense pour voir où c'est possible de réduire la voilure. Ce budget prévisionnel ne prévoit pas de baisse de subventions aux associations mais comme leur versement est progressif, il pourra être revu au cours de l'année. Exemple un club qui aurait touché une aide en 2020 pour organiser un évènement annulé devra justifier de son besoin pour obtenir tout ou partie d'une nouvelle aide. "On sera plus regardant, on a pas d'argent magique", répète Alain Gest.

Une collectivité qui veille aussi à ses dépenses de personnel, 141 millions d'euros en tout. Il n'y a pas de coupe dans les effectifs prévue mais là aussi, une étude plus poussée au moment par exemple d'un départ en retraite. Faut-il le remplacer, faut-il mutualiser ?

L'intercommunalité fait également des coupes plus franches. A partir du 1er avril terminés les badges pour emprunter la portion payante de la rocade. Au total cela représente fait 400 000 euros en plus par an dans les caisses de la métropole. Enfin il y a les dépenses qui n'auront pas lieu à cause de la crise. Les 85 000 euros versés normalement à Minuit avant la Nuit n'apparaissent pas dans ce budget 2021 puisque le festival prévu en juin est annulé.

Malgré ce contexte qui renforce les incertitudes sur l'avenir, le président de la métropole tente de se projeter, notamment en matière de culture et de grands évènements. "Il y a des crédits prévus pour deux grandes expositions au musée de Picardie cette année, nous espérons qu'elles auront lieu. Nous sommes aussi sur les rangs pour l'acquisition d'un fond de l'histoire des médias de la Bibliothèque Nationale de France mais la concurrence est rude", détaille Alain Gest qui souhaite aussi que le projet du pôle image au centre de tri postal avance. "Les discussions sont en cours", tout comme celles sur un projet de campus des métiers de l'art qui pourrait prendre ses quartiers au lycée l'Acheuléen. Amiens va également candidater pour être Capitale Européenne de la Culture en 2028.