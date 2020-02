Les dépenses de Montpellier à la loupe : plus pour la sécurité, moins pour la culture

Montpellier, France

Les dépenses de la ville de Montpellier ont baissé de 20 % sous la mandature de Philippe Saurel. C'est une étude de l'institut Montaigne, groupe de réflexion indépendant composé d'experts et de citoyens, qui s'est penché en détail sur les finances des 11 plus grandes villes de France : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse et donc Montpellier. Une étude qui porte sur 2014 à 2018 et qui décrypte les budgets, leur utilisation, et l'endettement de la ville.

À Montpellier, on s'est serré la ceinture pour ne pas augmenter les impôts et on a établi des priorités, l'éducation et la sécurité plutôt que la culture.

Si les dépenses de la ville de Montpellier ont baissé de manière spectaculaire, comme dans de nombreuses grandes villes, c'est d'une part à cause de la baisse des dotations de l'État, mais aussi parce que de nombreuses compétences ont été transférées à la Métropole.

La Ville a conservé ses missions autour de l'éducation, l'enfance et la jeunesse qui représente un tiers du budget avec, par exemple, la construction de deux nouveaux groupes scolaires ou d'une nouvelle cuisine centrale.

La sécurité ne représente que 4 % des dépenses, mais c'est un budget en très forte progression (+80 %) avec le recrutement de 50 nouveaux policiers et le doublement de la vidéosurveillance.

Le budget consacré à la culture a baissé de 30 % en six ans, c'est aujourd'hui 40 euros par an et par habitant, la même somme que pour le sport.

Les impôts n'ont pas augmenté en six ans

Les dépenses ont donc globalement baissé sauf celle du personnel, +3 % malgré la mutualisation de nombreux services avec la Métropole. La Ville compte près de 4.000 agents, la Métropole un peu plus de 2.000.

Montpellier a un des taux d'imposition les plus élevés de France mais les impôts n'ont pas augmenté ses six dernières années, et la ville joue à fond la solidarité avec un taux d'abattement maximum, les plus riches payant pour les plus pauvres.

Les impôts n'ont pas augmenté, mais les recettes fiscales ont malgré tout progressé de 8 % grâce à l'arrivée de nouveaux habitants. La population de Montpellier a augmenté de 5 % en quatre ans.