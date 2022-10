"Les dépenses sociales ne doivent pas entrer dans le budget départemental" pour le président des Côtes d'Armor

A partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi, la ville d'Agen accueille les assises des départements de France. Le président du département des Côtes d'Armor y participe Il explique pourquoi sur France Bleu Armorique.

Comme les ménages français, les départements doivent faire face à des difficultés de budget. Il est un peu moins de 700 millions d'euros pour les Côtes d'Armor. En quoi est-ce plus difficile cette année pour vous de boucler votre budget?

Christian Coail : Les principales difficultés sont liées, comme pour tout le monde, à la hausse importante du coût de l'énergie au sens large, qu'il s'agisse du gaz, de l'électricité, de l'eau, mais aussi à l'évolution de nos dépenses de ressources humaines dues à l'évolution de l'inice mais aussi du coût du de la prise en compte du Ségur mesures décidées par l'Etat. Ces mesures sont décidées par l'Etat, mais ce sont les départements qui doivent participer aux dépenses et aux décisions qu'il prend seul.

On vous demande d'en faire plus au niveau du département, mais avec autant d'argent, voire moins, c'est ça?

On nous annonce un pacte de confiance qui ressemble étrangement au pacte de Cahors que l'on a déjà subi, à savoir qu'à partir de l'année prochaine, nous sommes invités à limiter la hausse de nos dépenses à un niveau inférieur au taux moyen de l'inflation -0 5 %. Concrètement, nous n'aurions pas le droit d'augmenter nos dépenses globales de plus de 3.8 % en 2023, 2.5% en 2024 et de 1.3% en 2025.

Alors que vous devez faire face à plus de demandes, je pense notamment au RSA. C'est ça qui dans le département a la charge en France?

Bon, il n'y a pas que le RSA, il y a en fait toutes allocations individuelles de solidarité qui regroupent la prestation d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et le RSA. Ce sont des dépenses qui évoluent de manière importante, dans le contexte d'inflation que l'on connaît, ça va nous poser quelques difficultés.

Alors, est-ce qu'il y a des choses que le département ne va plus pouvoir faire l'année prochaine?

Si je me rends au congrès des départements de France aujourd'hui, c'est pour essayer de faire en sorte que l'on puisse discuter avec le gouvernement des dépenses qui seraient prises en compte ou pas dans le cadre du pacte de confiance qui nous serait imposé. Ce que l'on demande clairement, c'est que les dépenses qui concernent les compétences obligatoires, telle que la solidarité, soient exclues du dispositif. C'était le cas dans le pacte de Cahors. Ce n'est toujours pas le cas dans le nouveau pacte qui nous est proposé. Or, les dépenses sociales représentent 60 % du total de nos dépenses de fonctionnement.

C'est ce que vous allez demander à la Première ministre Elisabeth Borne, qui vient vendredi aux assises des départements à Agen?

Clairement, c'est ce qu'on demande. Mais on demande aussi à exclure du panier des dépenses, toutes les décisions prises par l'Etat qui sont imposées aux départements.

Par exemple?

Par exemple, avec l'évolution du point d'indice pour les fonctionnaires de 3,5 % au 1ᵉʳ juillet, ce sont des dépenses en plus pour les départements.

Que se passera-t-il si vous n'êtes pas entendus par la Première ministre, par le gouvernement?

Ecoutez, pour l'instant, on préfère discuter. Nous, on est habitué à maîtriser nos dépenses. Contrairement à l'État. Nous sommes obligés d'équilibrer nos budgets, ce qui n'est pas le cas de l'Etat, donc on est habitué à maîtriser nos dépenses. Donc on préfère de la concertation dans un premier temps et être entendus par le gouvernement.