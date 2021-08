Philippe Chalumeau et Fabienne Colboc, députés d'Indre-et-Loire LREM, prennent position contre la corrida. Dans une tribune au JDD, les élus, comme 33 autres députés, dénoncent une "pratique barbare" et demandent son interdiction.

Les députés d'Indre-et-Loire Philippe Chalumeau et Fabienne Colboc contre la corrida

"La corrida est une pratique barbare et n'est pas digne du pays civilisé dont nous sommes les élus". 35 élus prennent position ce dimanche matin contre la corrida, dans une tribune dans le Journal du dimanche (JDD). Parmi eux, Philippe Chalumeau et Fabienne Colboc, deux députés d'Indre-et-Loire, de la République en Marche.

Les élus demandent l'interdiction de la corrida, sans exception

Les élus dénoncent des "spectacles d'une cruauté sans nom en total décalage avec la sensibilité des Français pour les animaux". "Il n'est pas de démonstration plus évidente de maltraitances exercées sur des animaux que le spectacle donné dans les arènes, mettant en scène la persécution d'un taureau désorienté et sa mise à mort, après capitulation, sans étourdissement préalable", écrivent-ils.

Prenant en exemple des pays sud-américains, comme le Chili ou l'Argentine, ils appellent la France à "remettre en question ce droit acquis à la souffrance animale", rappelant que la question de la condition animale est plus que jamais présente sur la scène politique et sociale. "Nous demandons l'interdiction des spectacles mettant en scène la torture et la mise à mort d'animaux, sans aucune exception".