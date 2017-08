Les députés de la Dordogne seront en vacances mercredi soir

Ce mercredi les députés votent le projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Un texte qui devait être voté avant le 2 août mais sa lecture par le Parlement a pris plus de temps que prévu. Avant que les députés partent en vacances, la rédaction dresse un bilan de leurs premiers mois.

Depuis le second tour des élections législatives, les députés de la Dordogne et de toute la France ont eu un calendrier, serré, rythmé. Après une première séance parlementaire le mardi 27 juin, marquée par l'élection de François de Rugy en tant que président de l'Assemblée nationale, les quatre élus de la majorité présidentielle ont assisté aux nombreux débats et aux commissions parlementaires (projet de loi sur la moralisation de la vie publique et la réforme du Code du Travail).

L'objectif pour la majorité présidentielle est d'offrir un bilan positif des 100 jours d'Emmanuel Macron au pouvoir d'après Michel Delpon député de la 2e circonscription de la Dordogne. "On veut faire passer cette loi sur la moralisation de la vie publique avant la rentrée, surtout qu'après il y a les élections sénatoriales donc on ne reprendra la session qu'au mois d'octobre. Il fallait donc agir rapidement" explique l'élu. Depuis son élection dans la 4e circonscription de la Dordogne, Jacqueline Dubois vit des journées parisiennes chargées. "Certaines journées commencent à 8h du matin et terminent à 1h du soir avec à peine une demi-heure pour déjeuner le midi. On reçoit dans le même temps énormément de mails auxquels il faut répondre. Mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Ce qui entraîne un sentiment de frustration" confie la député.

Ce qui frappe le plus André Cubertafon, député de la 3e circonscription (MoDem) c'est la différence d'attitude des opposants à la majorité lorsqu'il y a des caméras de télévisions et quand il n'y en a pas. "Lorsque nous nous retrouvons par exemple à la buvette, où ne sont admis que les députés et les membres du gouvernement, les gens se parlent calmement, se parlent avec gentillesse, ce qui n'est plus du tout le cas dans l'hémicycle" note l'ancien maire de Lanouaille.

Vraiment des amateurs ?

313 députés appartiennent au groupe La République En Marche. Parmi eux beaucoup d'élus n'avaient encore jamais fait de la politique. Leur "amateurisme" a été pointé du doigt par leurs opposants dans les médias. "Sont interviewées les personnes qui critiques mais pas celles qui construisent. C'est ce qui m'a frappé. Je peux vous dire que les fonctionnaires de l'Assemblée nationale sont extrêmement contents du nouveau fonctionnement. Il y a déjà en moyenne 20% de présence supplémentaire dans les groupes parlementaires. Si vous regardez les statistiques du groupe LREM vous verrez que nous sommes extrêmement présents alors que d'autre ont profité des vacances pour faire autre chose" explique Jacqueline Dubois la député de la 4e circonscription de la Dordogne. L'élue revient aussi sur le calendrier chargé qui s'est établi au lendemain du second tour des élections législatives. "C'est une des rares fois où les députés se sont mis tout de suite au travail à l'Assemblée nationale. Auparavant ils avaient plus de temps pour prendre leur marque dans leur circonscription avant d'aller à Paris. Quand on a beaucoup de nouveaux députés c'est normal qu'il y ait eu des choses pas tout de suite comprises" termine la député périgourdine.

Pour connaître l'activité de vos députés en Dordogne, vous pouvez consulter le site internet de l'observatoire citoyen de l'activité parlementaire.