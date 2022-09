Les députés insoumis membres de l'équipe parlementaire de football ne joueront pas le match prévu ce mercredi. Ils ne veulent plus évoluer au sein d'un 11 où figurent aussi des élus du Rassemblement National.

Les députés Insoumis et du PS ne veulent pas jouer au football avec leurs collègues du RN

Il n'y aura ni députés socialistes, ni députés insoumis, au match de football de l'équipe de l'Assemblée nationale, prévu ce mercredi, au profit de l'association e-Enfance, dont le but est d'assurer la protection des enfants sur Internet.

Les élus LFI ont en effet annoncé ce mardi, que comme leurs alliés du PS, ils n'y participeraient pas, en raison de la présence inédite dans l'équipe de députés du Rassemblement National.

Des tacles au RN, pas de passes

Selon la France Insoumise, le parti d'extrême-droite "a voulu faire de ce match, initialement dédié au service d'une bonne cause, un objet de récupération politique visant à affirmer sa prétendue normalisation".

LFI rejoint donc son allié du PS qui lui non plus ne participera pas au match.

Boris Vallaud, le patron du groupe socialiste à l'Assemblée assure qu'il "préfère dire que le terrain de l'affrontement, ça doit être l'hémicycle, plutôt que d'être dans les faux-semblants, se passer la main dans le dos, et rigoler ensemble dans les vestiaires".

La cheffe de file de Renaissance déconseille aux députés de la majorité d'y participer, ce que ne comprend pas l'élu Renaissance des Yvelines, Karl Olive, qui parle d'un "diktat" de LFI.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sébastien Jumel, élu PCF en Seine-Maritime, ajoute :

Si des copains veulent aller jouer au foot, ils ne nous ont pas demandé d'autorisation. Je me demande même si les milliers d'amateurs qui jouent le weekend se demandent ce qu'a voté le joueur en face.

Le RN regrette la politisation de ce match

Au Rassemblement National, Le député du Pas-de-Calais, Emmanuel Blairy, dénonce le "sectarisme, marqueur de l'extrémisme", et rappelle que les élus du RN "seront sur un terrain de football et respecteront les règles. LFI décide de boycotter le match, finalement ils ne respectent pas les règles, un peu comme ici à l'hémicycle".

Les élus LR, eux, iront sans hésiter. Un élu tacle déjà sans avoir chaussé ses crampons : "c'est tellement le bazar chez les Verts et LFI qu'ils allument des contre-feux".