Les députés de la Loire sous les ors de Versailles

Cinq députés sur les six élus le mois dernier dans la Loire ont participé au rassemblement de Versailles ce lundi. Le Parlement réuni pour la première fois dans le quinquennat d'Emmanuel Macron pour une séquence symboliquement forte dans l'histoire de la République.

Édouard Philippe prononcera à 15 heures ce mardi son discours de politique générale. Le Premier Ministre pas vraiment mis en valeur par son Président de la République dans cette séquence politique importante pour le quinquennat Macron : le chef de l’État sera au même moment en déplacement en Bretagne après avoir déjà attiré les lumières ce lundi après-midi à Versailles en prononçant un discours devant le Parlement réuni à Versailles.

Un événement auquel n'ont pas participé des élus de la France Insoumise et de l'UDI. Dans la Loire, le socialiste Régis Juanico avait décidé de boycotter, mais les cinq autres députés du département avaient bien fait le déplacement. Dino Cinieri, élu les Républicains, entame son 4e mandat de député et il n'a pas été convaincu par le discours :

"C'était un discours de technocrate et pas suffisamment de territoire." — Dino Cinieri, député LR de la Loire

"Tout cela pour une réunion qui a couté près de 500 000 euros pour accoucher d'une souris... Toutes ces annonces avaient été faites pendant la campagne et aujourd'hui on n'a fait que de la répétition. Je ne vous cache pas que ça a été creux, pompeux et ennuyeux. C'était un discours de technocrate et pas suffisamment de territoire. Rien n'a été dit sur les agriculteurs, sur la métallurgie, la sidérurgie, sur l'économie. Il a parlé du chômage mais sans solution ni proposition. Je n'ai pas ressenti une profondeur qui va jusqu'aux quartiers en difficulté, au cœur même des agriculteurs, des commerçants, des artisans et des chômeurs. Tout n'est pas négatif malgré tout mais on restera vigilant mais constructif quand même."

Dino Cinieri (LR) et Julien Borowczyk (REM) © Maxppp -

"Un discours empreint d'émotion et de solennité." — Julien Borowczyk, député REM de la Loire

Julien Borowczyk est l'un des quatre députés de la République en Marche à découvrir ce type de rassemblements particulièrement symbolique dans la République : "J'ai trouvé qu'on avait eu affaire à un discours empreint d'émotion et de solennité. Il parlait pour un engagement total pour la nation avec une vraie vision de ce que doit être la France pour cinq ans. C'était un discours au dessus de la mêlée et au dessus des partis".