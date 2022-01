"Emmerder les non-vaccinés": les élus de l'opposition du Poitou dénoncent les propos d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron renoue avec son côté provocateur. Dans une interview donnée au Parisien-Aujourd'hui en France ce mardi, le chef de l'Etat déclare notamment qu'il a envie "très envie" "d'emmerder les non-vaccinés".

Suite à ces déclarations, les débats à l'Assemblée nationale sur l'examen du pass vaccinal ont encore une fois été suspendus dans la nuit de ce mardi à ce mercredi.

Tollé des oppositions

Le président de la République a réussi à liguer les différentes oppositions contre lui, qui lui font un procès en arrogance et en provocation. Notamment, dans le Poitou, où la député écologiste des Deux-Sèvres Delphine Bato, porte-parole du candidat à la présidentielle Yannick Jadot, a tweeté : "un président ne devrait pas dire ça".

" En pleine pandémie il faut convaincre pour la vaccination et rassembler, et non diviser par des provocations contre-productives", ajoute l'élue.

"Toujours le mépris et l'insulte ! Vivement qu'il parte !", s'indigne de son côté Romain Bonnet conseiller municipal Rassemblement national de Loudun.

Le responsable départemental du Rassemblement national dans la Vienne Kévin Courtois lui assure que le "président n’a fait que diviser les Français en les confrontant depuis le début de son mandat".