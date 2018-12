Les députés et sénateurs de la Manche appellent les gilets jaunes au calme

À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes, les députés manchois Philippe Gosselin, Sonia Krimi, Stéphane Travert et les sénateurs Philippe Bas, Jean Bizet et Jean-Michel Houllegatte lancent un appel à la non violence et au dialogue.

Manche, France

À 24 heures d'une nouvelle journée de manifestation des gilets jaunes qui sera encadrée par près de 90.000 forces de l'ordre, les sept parlementaires manchois lancent un "appel à la non violence et au dialogue". Dans un courrier commun, les députés Philippe Gosselin (LR), Sonia Krimi (LREM), Bertrand Sorre (LREM) et Stéphane Travert (LREM) ainsi que les sénateurs Philippe Bas (LR), Jean Bizet(LR) et Jean-Michel Houllegatte (PS) expliquent avoir "choisi de communiquer collectivement, solidairement" dans un soucis de "préserver la sécurité et la protection" de leurs concitoyens.

"N’ajoutons pas de nouveaux drames humains"

"Si manifester est un droit constitutionnel dans une démocratie comme la nôtre, rien ne justifie la violence et rien ne se résout par la violence. N’ajoutons pas de nouveaux drames humains à ceux qui hélas ont déjà eu lieu", affirment les sept élus manchois. Ils appellent aussi à "protéger la République" pour, disent-ils, "construire un avenir pour chacun". Leur courrier se termine ainsi : "Nous souhaitons que les problèmes exprimés puissent trouver des solutions par un dialogue constructif et apaisé et nous sommes prêts à y prendre toute notre part". Il y a 15 jours, la députée Sonia Krimi, signatrice de l'appel, avait suscité de vifs débats au sein de la majorité après avoir revêtu un gilet jaune.

#giletsjaunes: Les #parlementaires de la #Manche unis contre la violence dans un appel à la prudence, à la responsabilité et au dialogue à la veille d’une nouvelle journée de manifestations. pic.twitter.com/JpbpnRVOLp — Philippe Bas (@BasPhilippe) December 7, 2018

Ce vendredi matin, plusieurs dizaines de gilets jaunes venus de toute la Manche se sont donnés rendez-vous à Saint-Lô pour manifester devant la préfecture puis le conseil départemental. Une délégation a été reçue par Anne Harel, vice-présidente du département, déléguée aux affaires sociales.