Les députés examinent une aide financière pour les victimes de violences conjugales

Le texte a déjà été approuvé une première fois au Sénat, il passe désormais sous les yeux des députés. Ces derniers commencent leur semaine lundi 16 janvier par l'étude d'une proposition de loi pour une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales.

Une aide sous la forme d'un prêt à taux 0

La proposition de loi doit permettre à la CAF de fournir une aide financière et ainsi faciliter le départ du foyer d'une victime de violences conjugales. Elle devrait prendre la forme d'un prêt à taux 0, dont le montant serait versé sous trois jours maximum et durant un à trois mois. Les personnes les plus précaires ne devraient pas avoir à le rembourser.

Ce texte "va dans le bon sens puisqu'il s'agit peut-être pour la première fois d'interroger les ressources financières des femmes victimes de violences", observe Floriane Volt, directrice des affaires publiques et juridiques chez Fondation des femmes. Floriane Volt regrette cependant un titre de loi "trompeur" puisque l'aide est finalement un prêt accordé à la victime de violences conjugales. "À un moment, les femmes victimes de violences vont devoir rembourser les conséquences des violences qu'elles ont subies. C'est une bonne chose de les aider à partir de chez elles. Maintenant, de quel montant on parle ?", s'interroge la membre de l'organisation Fondation des femmes.

Le 20 octobre dernier, le Sénat avait donné son feu vert à l'unanimité, cette proposition de loi portée par la sénatrice centriste (Union des démocrates et indépendants) Valérie Létard. Si l'Assemblée nationale lui donne à son tour son feu vert, dans les mêmes termes, il sera adopté pour de bon.

A l'Assemblée nationale, cette proposition de loi est défendue par deux rapporteurs : Emmanuel Taché de la Pagerie, député (RN) de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône et Béatrice Descamps, députée (LIOT) de la 21e circonscription du Nord.

En France, en 2022, une femme meurt encore tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou ancien conjoint.