Après 6 mois de mandat, les députés haut-viennois et corréziens ne figurent pas parmi les plus actifs, selon un classement établi par Capital à partir des données de nosdéputés.fr. Ce classement, basé notamment sur la présence et la participation, les positionne de la 149ème à la 538ème place.

Après 6 mois de mandat, les députés En Marche seraient en queue de peloton pour l'assiduité dans l'hémicycle selon les statistiques du site nosdéputés.fr , qui comptabilise la présence et l'activité des élus, passés au crible par Capital. Quand on se plonge dans le détail, le classement des députés haut-viennois et corréziens est très varié : du mieux placé Christophe Jerretie, jusqu'au bas du tableau où figure Frédérique Meunier (LR).

Christophe Jerretie (149ème) décroche la palme des députés limousins

En effet, Christophe Jerretie, député En Marche de la Corrèze, se classe 149ème sur 577 députés. Ce n'est vraiment pas le peloton de tête mais il fait tout de même partie des députés les plus assidus et les plus actifs. A l'inverse, Frédérique Meunier, corrézienne également mais Les Républicains, est 538ème, quasiment tout en bas du tableau.

Entre les deux, les députés macronistes haut-viennois sont 191ème pour Jean-Baptiste Djebbari, 323ème pour Marie-Ange Magne, et 468ème pour Sophie Beaudouin-Hubière.

Parler pour ne rien dire, c'est quand même pris en compte" - Frédérique Meunier, députée LR de la Corrèze

Que signifie ce classement ? Il prend notamment en compte la présence et la participation en commission parlementaire, mais aussi les interventions en séance plénière. _"De mauvais critères !"_répondent les députés les plus mal classés. Par exemple Frédérique Meunier : "parler pour ne rien dire mais juste pour faire du bruit, c'est quand même pris en compte", explique-t-elle, "et ça ne m'intéresse pas !" En revanche, à l'écouter, quelques députés en seraient spécialistes...