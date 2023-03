Les députés LR de Lorraine pas encore sûrs de voter la réforme des retraites

L'équation est simple pour la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, forte de 250 élus. Si tout le monde décide de voter la réforme des retraites, il lui manque encore 39 voix pour faire passer le texte sans recours à l'article 49 alinéa 3. Dans cette dernière ligne droite, avant l'entrée en commission mixte paritaire ce mercredi, la majorité a donc besoin de convaincre une partie des 61 élus LR de l'hémicycle.

Tout dépend du texte

"Tout est possible", confie l'élu meurthe-et-mosellan Thibaut Bazin. Ce dernier patiente encore et attend de voir le texte qui ressortira de cette commission mixte paritaire. "J'ai toujours dit que je me prononcerais en liberté en fonction de ce qui sera proposé. J'ai fait part de mes attentes et aujourd'hui je n'ai pas l'impression qu'elles soient prises en compte", ajoute-t-il.

Il y a quelques jours, lors des débats au Sénat, son collègue vosgien Stéphane Viry avait carrément demandé au gouvernement de retirer la réforme . Et aujourd'hui, ce texte ne lui convient toujours pas. Pour obtenir son vote, le gouvernement devra ajouter une clause de revoyure en 2027. "Dans le rythme proposé par le texte, on serait à 63 ans en 2027 et si le système est équilibre, je ne vois pas pourquoi on ajouterait encore une année de plus", décrit-il.

Perspective du 49.3

Ainsi, la perspective du recours à l'article 49 alinéa 3 reste tout à fait envisageable pour le gouvernement. "Je sais pas s'il s'agirait d'un échec", répond le député Renaissance nancéien Phillipe Guillemard. "Compte tenu des débats qui ont pu en partie se dérouler, ça me paraît plus logique qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale." Une manière également selon lui de rendre ce texte plus légitime.