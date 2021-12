Les députés LREM en campagne en Occitanie

La campagne pour la présidentielle est belle et bien lancée. Et les législatives se préparent déjà en coulisses. Alors que nombre des députés LREM assuraient ne faire qu'un mandat en découvrant l'Assemblée Nationale, la majorité d'entre eux élus en Occitanie sont motivés pour rempiler.

On l'a bien vu ce weekend avec les résultats de la primaire des Républicains : la campagne pour la présidentielle est bien lancée. Et les législatives se préparent déjà en coulisses.

Alors que nombre des députés La République En Marche (LREM) assuraient ne faire qu'un mandat en 2017, lorsqu'ils découvraient l'Assemblée Nationale, la majorité de ceux élus en Occitanie se disent motivés pour un second mandat.

12 députés LREM sur 15 prêts à rempiler en Occitanie

Sur les 14 députés LREM et un apparenté MODEM, 12 députés en Haute-Garonne, dans le Lot, l'Aveyron et le Tarn se disent partants. A condition, d'abord, que leur candidat soit élu lors de la présidentielle et ensuite qu'ils soient investis par le parti.

Car ce n'est pas gagné : tous ne seront pas retenus pour un second mandat. En effet, LREM a annoncé ne présenter aucun adversaire face aux partis alliés, comme le MODEM, Agir ou encore Horizons, le parti d'Edouard Philippe. Des députés de la majorité vont donc devoir céder leur place et ça sera tranché vraisemblablement qu'à l'entre-deux tours.

Des arbitrages qui se tractent déjà en coulisses. Alors les 12 députés LREM d'Occitanie qui se disent partants pour un second mandat se veulent donc prudents. Par téléphone, ils sont pour l'instant uniquement candidats à l'investiture.

Marie Guévenoux, directrice générale adjointe de LREM en charge notamment des élections, l'assure : ceux dont l'engagement dans la durée a été prouvé et la volonté de s'engager encore plus dans la campagne n'auront aucun souci à se faire. "C'est vrai que pour certains ça a réveillé une vocation et c'est une bonne chose si on a réussi à faire cela", se satisfait-elle.

Mais pour les candidats à un second mandat, pas question d'assumer cette envie publiquement pour l'instant. En tous cas pas avant qu'Emmanuel Macron n'annonce officiellement sa candidature pour la présidentielle...

Mais personne ne connaît leur nom

Il suffit d'interroger les Toulousains dans la rue : aucun d'entre eux ne connaît le nom de son député. "Je suis honnête : absolument pas, je n'ai jamais entendu son nom", s'étonne Jessica quand on lui apprend le nom de sa députée. "Je m'intéresse à la politique pourtant mais pas assez au niveau local, et finalement, ils ne communiquent peut-être pas assez et du coup, on les connaît pas".

Je vote pour des étiquettes politiques, pas pour des noms - Pierre, un Toulousain

Marie Guévenoux l'explique elle par le non-cumul des mandats, instauré sous cette mandature. "Les Français connaissent bien leur maire et si le maire était député, alors ils connaissaient bien leur député. Aujourd'hui, ce n'est plus possible".

Les autres députés LREM ne nous ont soit pas répondu, soit ne se sont pas encore décidés.