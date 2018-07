Tours accueillera les 10 et 11 septembre 2018 les journées parlementaires de La République en Marche. Plus de 250 parlementaires seront attendus au Vinci.

Tours, France

Véritables traditions des rentrées politiques, les journées parlementaires passeront par Tours en septembre 2018. C'est l'occasion pour les partis de réunir leurs députés et sénateurs et de coordonner leur action.

Les 10 et 11 septembre, les élus de La République en Marche ont rendez-vous à Tours, au centre Vinci. Philippe Chalumeau, député de Tours s'en est réjoui : _"_Je suis fier et très heureux d'accueillir au sein de ma circonscription tous mes collègues. Cette initiative est le fruit de récents échanges avec Richard Ferrand, président du groupe LREM, qui a partagé ma proposition et souhaité qu'elle se concrétise." Des membres du gouvernement feront le déplacement a-t-il également précisé.

Les autres groupes politiques souhaitant organiser des journées parlementaires se rassembleront les 20 et 21 septembre, a confirmé mardi la conférence des présidents de l'Assemblée. Il n'y aura pas de séances à l'Assemblée ces jours-là.