Déserts médicaux : les députés mayennais Guillaume Garot et Yannick Favennec dévoilent leurs amendements

Les députés mayennais Guillaume Garot et Yannick Favennec, iront jusqu'au bout. Les deux ont présenté ce vendredi après-midi à Martigné-sur-Mayenne, dans le Nord-Mayenne, les huit amendements qui seront défendus à l'Assemblée nationale ce lundi avec leur groupe transpartisan pour lutter contre la désertification médicale en France. Ces amendements seront débattus dans le cadre de la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

ⓘ Publicité

Instaurer une régulation de l'installation des médecins

Au cœur de ces amendements, les 120 cosignataires de ces amendements, venus de plusieurs bords politiques, des Républicains à la France Insoumise, en passant par Renaissance, veulent instaurer une régulation de l'installation des médecins dans les territoires sous dotés, comme celui de la Mayenne. Concrètement, ce sont en fait cinq grands thèmes qui seront défendus à l'Assemblée, si le 49.3 ne passe pas par là.

À lire aussi Déserts médicaux : 120 députés favorables à la régulation de l'installation des médecins

Une quatrième année d'internat obligatoire dans un territoire sous doté

Un premier sur l'autorisation administrative d'installation. Aujourd'hui, si un médecin veut s'installer dans une zone sur dotée, comme le Sud de la France, l'Agence Régionale de santé et l'Ordre des médecins doivent donner leur feu vert. Là, ça deviendrait une obligation de s'installer dans une zone sous doté, donnée par ces deux organismes. Dans le même ordre, les députés défendent un conventionnement sélectif, c'est-à-dire que l'Assurance maladie doit pousser le médecin généraliste ou spécialiste à s'installer dans une zone sous dotée via une convention.

Ensuite, un amendement porte sur la quatrième année d'internat de médecine. Les députés souhaitent qu'elle se fasse obligatoirement dans un territoire où il y a moins de praticiens, à la différence de ce que propose le gouvernement , mais avec une rémunération plus élevée, égale à celle d'un médecin adjoint. "Un avancée", selon les deux députés. Avant-dernier thème abordé dans les huit amendements, celui de la permanence de soin. Le groupe transpartisan défendra une présence obligatoire d'un médecin au bout du fil tout le temps, une manière aussi de désengorger les urgences selon Guillaume Garot et Yannick Favennec. "Il faut revenir sur une obligation de permanence de soin, garantie à l'échelle d'un territoire", ajoute les députés PS et Horizons.

Et puis dernier point, celui des médecins étrangers qui exercent avec un diplôme non reconnu. Les députés souhaitent que la reconnaissance de leur diplôme soit plus rapide en France et qu'ils puissent exercer dans un cabinet de ville. Début des débats sur le quatrième volet des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale dès lundi à l'Assemblée.