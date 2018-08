Lille, France

Pour la rentrée politique, la France Insoumise sort l'artillerie lourde. Plus que jamais, la formation politique joue l'opposition avec Emmanuel Macron avec en ligne de mire la prochaine échéance électorale, la première depuis les Présidentielle et Législatives 2017. Jean-Luc Mélenchon veut en faire "un référundum anti-Macron", Ugo Bernalicis, député LFI de Lille-Villeneuve d'Ascq partage cette vision :

Emmanuel Macron incarne parfaitement la nouvelle Europe qu'il a voulu impulser avec Angela Merkel. Il confond lui-même sa Présidence de la République et son projet européen qui est plus de libéralisme économique, plus de destruction de l'Etat et des services publics.

Le député nordiste en conclue donc : "Je ne pense pas qu'on ne se trompe en disant qu'en votant contre Macron on vote contre son projet européen. Si la première étape pour arriver à modifier le rapport de forces au sein de l'UE, c'est d'infliger une cuisante défaite à Emmanuel Macron, alors on en passera par là". La France Insoumise qui se constitue des alliances avec d'autres partis de gauche avant cette échéance électorale, comme Podemos (Espagne), Bloco de Esquerda (Portugal) et d'autres partis en Europe du Nord et de l'Est. Une stratégie impossible à mener pour Marine le Pen selon Ugo Bernalicis :

Entre le nationalisme de Mme Le Pen et l'ultralibéralisme d'Emmanuel Macron, il y a notre projet émancipateur. A Marseille, Ugo Bernalicis interviendra à plusieurs reprises au cours de ce grand rendez-vous de rentrée du parti en animant des conférences ou débats sur la police de sécurité du quotidien, les prisons mais aussi l'humour en politique ! Ugo Bernalicis ne sera pas candidat aux Européennes tout comme l'ensemble des députés du parti élus en 2017 et qui resteront au Palais Bourbon mais ils participeront activement à la campagne européenne.

La politique du coup de rabot

Autre député très en vue à Marseille, le Nordiste Adrien Quaténnens. L'élu LFI de l'une des circonscriptions lilloises dénonce les économies à venir pour compenser la baisse de recettes imprévue et due au ralentissement de la croissance économique. Et comme l'an passé, le gouvernement devrait opérer des coupes dans les contrats aidés qui passeraient de 200 000 à 100 000 en 2019 :

L'objectif de passer le coup de rabot sans cesse n'est pas bon. Si on résume la trajectoire politique de ce gouvernement depuis le début, c'est de faire des économies, ce n'est pas un projet politique, ça ne lève pas un pays d'enthousiasme !

Adrien Quaténnens en appelle donc à de l'investissement public massif pour redresser l'économie notamment grâce à un plan de relance par la planification écologique. Il est très méfiant également sur la grande réforme à venir en 2019, celle des retraites, avec l'introduction du système par points.

A chaque fois qu'il y a une prétendue simplification, elle ne se fait que par le bas, elle est toujours défavorable à la grande masse du peuple

A Marseille, Adrien Quaténnens doit animer un débat sur la réforme des retraites et mettre en avant les propositions dans ce domaine de son parti. Membre de la commission des affaires sociales, le député lillois devrait donc être l'un des fers de lance de son parti dans cette nouvelle bataille politique, à l'instar du combat qu'il avait mené contre les ordonnances réformant le code du travail.