Les députés périgourdins sont-ils influents ?

Alors que la session parlementaire touche à sa fin, l'agence de communication "Rumeur Publique" vient de publier une enquête sur l'influence des députés à l'Assemblée Nationale. Christian Paul, un frondeur du Parti Socialiste arrive en tête. Les députés périgourdins ne sont pas tous logés à la même enseigne.

Germinal Peiro et Brigitte Allain bien placés

Il faut croire que la Dordogne perdra de son influence au Parlement avec le départ de Germinal Peiro. Le député socialiste du Sarladais ne brigue pas de nouveau mandat. L'étude le place pourtant à la 37e position des députés les plus influents de l'Assemblée. La députée écologiste Brigitte Allain est elle aussi très bien placée. Elle arrive à la 60e place de ce classement. En queue de classement, on trouve Colette Langlade et Pascal Deguilhem. Ils sont respectivement 416 et 429e sur 572. Le député de la Vallée de l'Isle ne se représente pas lui non plus.

Pour établir ce classement, l'agence de communication s'est appuyée sur le nombre d'amendements que le député a fait adopter et sur le nombre de rapports réalisés depuis le début du quinquennat. Le poids de chaque élu dans les médias a été analysé, à partir du nombre de citations dans la presse locale. Sa capacité à être suivi et relayé sur les réseaux sociaux a aussi été prise en compte.

Retrouvez le rapport complet ci-dessous :