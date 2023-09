Les députés Rassemblement national en séminaire de rentrée à Avignon le 15 septembre

C'est à Avignon que les 88 députés RN à l'Assemblée nationale et les 23 au Parlement européen feront leur rentrée, pour un séminaire, le 15 septembre. Il y sera notamment question des élections européennes de 2024. Marine Le Pen et Jordan Bardella seront là ainsi que les quatre députés RN de Vaucluse : Hervé de Lépinau, Marie-France Lorho, Bénédicte Auzanot et Catherine Jaouen.

