Les députes socialistes montent au créneau pour obtenir la création une indemnisation des victimes du covid

Le constat est simple, beaucoup de gens, durant la crise sanitaire ont pris des risques pour que les services et la vie économique puissent continuer.

C'est la factrice qui apportait quand même votre courrier, l’agent d’entretien d’un EHPAD qui a poursuivi sa tache malgré la menace, la bénévole qui maintenait le portage de repas à domicile pour les plus âgés , ou le chauffeur de bus.

Au total on estime qu’au delà des 30 000 décès, 50 à 60 000 personnes ont été touchées par le virus plus ou moins gravement et beaucoup d’entre eux ne peuvent pas prétendre à une indemnité de maladie professionnelle.

Les parlementaires socialistes, mais aussi des associations comme « Corona Victime » ou la FNATH, l’association des accidentés de la vie, montent donc au créneau pour réclamer au gouvernement que soit mise en place une indemnité pour tous ceux qui ont été touché à travers leur activité durant cette période.

Une façon d’éviter de reproduire le schéma du scandale sanitaire de l’amiante ou beaucoup de victimes ne sont toujours pas reconnues plus de 20 ans après son interdiction en 1997 en France.

Avec la création de ce fond d’indemnisation national, ils veulent éviter ce qui s’était produit avec les victimes de l’amiante, une judiciarisation des dossiers individuels sur plus de 20 ans et beaucoup de cas qui n’ont jamais été pris en compte par la justice. Christian Hutin le député du nord connaît bien cette question des victimes de l’amiante, il veut éviter de reproduire ce schéma au sujet du covid.

Mon expérience de l’amiante depuis plus de 20 ans, c’est que 22 ans après il y a encore des gens qui sont coincés. Donc si il y a un moment où il faut faire une action c’est maintenant. La deuxième chose, c’est qu’il y a une responsabilité de l’État qui a été reconnue publiquement par le président de la république, par le premier ministre. A l’époque de l’amiante, le gouvernement ne reconnaissait pas sa responsabilité, aujourd’hui il reconnaît sa responsabilité. Le président de la république a dit "quoi qu’il en coûte" . Le postier, la caissière, tous ces gens qui ont assuré notre vie quotidienne, je pense aussi aux personnel des EHPAD qui ont été oubliés dans une première partie. _ Il y a eu des drames et ces drames, on peut les réparer _. Il y a toutes les preuves du monde pour pour dire que notre nation a une responsabilité par rapport aux gens qui ont été touchés et notre nation a les moyens de réparer ces dégâts.

Une vision partagée par la FNATH, l’association des accidentés de la vie dont le siège national est à Saint-Étienne. La présidente de l’association, Nadine HERRERO, se félicite que les soignants puissent bénéficier d’une indemnité spéciale, mais elle estime qu’ils ne sont pas les seuls à avoir pris des risques durant la crise sanitaire et elle veut que toutes les victimes qui ont participé au maintien de la vie publique le soient aussi.

Le régime accident de travail et maladies professionnelles en France est un régime très particulier et archaïque et en tout cas, il ne concerne que les salariés du régime général et la fonction publique. Ça ne concerne pas les travailleurs indépendants, quand on parle notamment des livreurs et de tous les bénévoles qui sont venus donner la main que ce oit dans le médical ou dans autre chose durant cette période et qui ont été contaminés, eux n’ont droit à rien. Alors nous considérons-nous à la FNATH que les personnes qui, pour nous permettre de rester chez nous confinés, sans manquer de rien, sont allés sur le front et ont été blessées, contaminés, on les applaudit tous les soirs . On leur dit juste merci et ce n’est pas normal. _Ceux qui ont été contaminés et pire ceux qui sont morts, c’est la nation qui leur doit une reconnaissance_. C’est pour ça que l’on a demandé à ce que ce soit un fond qui indemnise ces personnes là et qu’elle soient indemnisées de façon intégrale.