Les députés tourangeaux "en pause estivale"

Enfin les vacances pour les députés après une session parlementaire extraordinaire et particulièrement avec les ordonnances pour réformer le droit du travail, la loi de moralisation de la vie politique ou encore la prolongation de l'état d'urgence

En plus de leur travail politique, il a fallu pour 4 des députés tourangeaux de la République en Marche faire leur apprentissage sur les bancs de l'Assemblée Nationale.

L'enthousiasme est intact pour Fabienne Colboc députée du chinonais et Daniel Labaronne député de l'Amboisie pour la République en Marche.

On se souvient que dès le lendemain de leur élection, ils avaient pris le train pour Paris pour récupérer leur mallette d'élu de la République et la toute nouvelle photo officielle prise dans l'Hémicycle que tous s'étaient empressés de poster sur les réseaux sociaux. Mais après la visite guidée, ils se sont très vite retrouvés au travail

ils ont en quelque sorte appris sur le tas comme le dit Fabienne Colboc députée la République en Marche de Chinon : "en plus pour moi de la nouveauté dans cette fonction, on a commencé à travailler immédiatement sans transition après la campagne présidentielle, puis celle des législatives, on a démarré immédiatement, ce qui n'est pas plus mal ! on a appris en faisant".

Sophie Auconie députée UDI/LR lors de questions au gouvernement © Maxppp - Léon Tanguy

Pour Sophie Auconie députée UDI/LR du Lochois et politique expérimentée, le bilan de cette première session extraordinaire de l'Assemblée est plus mitigé : "Vous avez cette très large majorité des Marcheurs qui accapare le débat, c'est un petit dommage de voir à quel point le poids de cette majorité remet complètement en cause la discussion politique. Par aIlleurs, il y a - dans cette majorité - de nombreux députés sans expertise de la vie politique et de la vie des institutions, ça donne des résultats qui ne participent pas à élever le débat".

Fabienne Colboc estime elle que le débat a bien eu lieu à tous les niveaux dans les groupes avant la discussion dans l'Hémicycle, en commission également et enfin en séance sur les bancs de l'Assemblée, pour la députée LREM le débat a bien eu lieu.

L'enthousiasme ne faiblit pas pour les nouveaux députés En Marche

Daniel Labaronne lors de sa visite à l'Assemblée Nationale sitôt après son élection en a profité pour faire sa première photo officielle de nouveau député - Daniel Labaronne

Ils viennent pourtant d’enchaîner une année de campagne électorale présidentielle et législative et aussitôt ils se sont trouvés plongés dans le grand bain. Daniel Labaronne l'ancien maire de Bléré et député d'Amboise est toujours aussi enthousiaste :"Nous avons voté des textes majeurs, qui étaient des engagements du Président de la République, c'était un travail auquel on était pas forcément préparé qui nous a tout de même permis de voter des lois qui vont transformer de manière assez significative la vie de la société française".

Pour Sophie Auconie, les débuts ont été chaotiques lors des débats par manque dit-elle de contrôle par François de Rugy le Président LREM de l'Assemblée Nationale et par le président du groupe LREM Franck Ferrand qui auraient dû mieux encadrer leurs nouveaux parlementaires, mais débuts chaotiques également sur les conditions de travail :" Nous avons dû travailler immédiatement sur des textes majeurs, dont nous recevions les pages très tardivement, on se retrouvait dans des cafés ou des squares près de l'Assemblée et où il y avait du WIFI et sinon on s'asseyait dans les escaliers de l'Assemblée, l'ordinateur portable sur les genoux, pour pouvoir travailler : de telles conditions ne sont pas celles que doivent connaitre des élus".

Tous les élus tourangeaux tentent de garder le contact avec le terrain : ils ont maintenant récupéré un bureau avec un couchage qui leur permet de rester à Paris lorsque les séances ont duré une partie de la nuit.

Fabienne Colboc la députée du Chinonais organise son temps entre le lundi, le vendredi et le week-end dans sa circonscription et du mardi au jeudi elle reste à Paris. Daniel Labaronne estime lui que le contact avec le terrain c'est aussi en faisant venir des membres du gouvernement et c'est ce qu'il a fait en invitant sur sa circonscription le Secrétaire d'Etat en charge de la Cohésion des Territoires.

Tous avouent être heureux de faire une pause après une année de campagne électorale présidentielle et législative et cette session extraordinaire. Ce sera vacances en famille dans le sud de la France pour Sophie Auconie, vacances plus lointaines pour Fabienne Colboc qui a besoin de se retrouver parmi les siens quant à Daniel Labaronne, il reste en Touraine car il doit maintenant préparer un belle événement familial.