Les deux département de Loire et Haute-Loire se lancent dans un collaboration accrue

Les 1er échanges sur le thème datent de 2017, mais depuis Loire et Haute Loire ont fait du chemin et ont fixé ensemble une bonne trentaine de domaine d'action

Saint-Étienne, France

Leurs échanges vont pouvoir se développer dans des domaines aussi divers que le tourisme, l'agriculture, la viabilité hivernale, l'intervention des pompiers sur les territoires limitrophes ou la gestion des barrage pour l'eau potable

Exercice commun feux de forêt l'été dernier © Radio France - Yves Renaud

Mais attention prévient Jean Pierre Marcon, le président de la Haute Loire, il n'est pas encore question de fusionner les deux collectivités.

Je dois dire d'abord qu'il ne s'agit pas d'un mariage, on va pas complètement vivre ensemble, mais on va surtout collaborer sur un certain nombre d'actions et augurer d'autres opérations avec d'autres départements voisins.

Une date importante pour l'histoire des deux départements © Radio France - Yves Renaud

Coté ligérien, on se félicite de cette "Entente Interdépartementale" Il y a déjà de nombreuses collaboration entre les deux départements. Les SDIS services départementaux d'incendie travaillent de plus en plus souvent ensemble sur les zones frontalières et on devrait aller plus loin avec un seul service de plongeurs sauveteurs. La promotion du Tourisme devait aussi profiter de cette collaboration. mais également la viabilité hivernales sur les routes frontalières.

Le déneigement fera partie des collaborations accrues des deux départements © Radio France - Yves Renaud

Une collaboration qui ne sera pas unique puisque les deux départements indiquent qu'ils ont bien l'intention d'en faire autant avec leurs autres voisins.

On pense immédiatement au département du Rhône avec la Loire. Christophe GUILLOTEAU, le président du Rhône était d'ailleurs présent à Saint-Etienne pour le lancement de cette entente ou il a notamment évoque le travail mené sur le maintient d'une structure hospitalière sur les monts du Lyonnais...

La Loire et le Rhône devront aussi sans doute discuter des alternatives à l'A.47..

Georges Ziegler, le président ligérien évoque aussi des coopération a venir avec la Saône et Loire le voisin du nord est.

Coté Haute-Loire, on lance également un projet de candidature commune avec l'Ardèche pour un classement "Grand Site de France" du secteur Mézenc / Gerbier de Jonc mais également avec la Lozère pour l'amélioration de la Nationale 88 vers Mende.

Depuis le 1 er janvier 2016 que les régions ont fusionné, il a bien fallu rebattre les cartes pour continuer à affirmer que le département est plus que jamais un échelon d avenir dans le paysage politique français et que sont sont sans aucun doute ces collaborations à géométrie variable qui vont constituer l'ossature de ce renforcement des départements