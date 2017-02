Les deux députés les plus influents sont bourguignons

Les députés terminent ce mardi leur législature à l'Assemblée Nationale. C'est l'occasion pour l'Agence "Rumeur Publique" de dresser son palmarès des parlementaires les plus influents. En 2016, deux députés arrivent en tête : le Nivernais Christian Paul et le Côte-d'Orien Laurent Grandguillaume.

Le Côte d'Orien Laurent Grandguillaume est un député influent ! Il achève pourtant ce mardi même sa législature et il n'y en aura pas d'autres. Laurent Grandguillaume l'a annoncé il y a quelques semaines. En attendant, il arrive deuxième dans le classement des parlementaires les plus influents à l'Assemblée Nationale. C'est un palmarès réalisé par l'Agence Rumeur publique. Laurent Grandguillaume qui avait joué le médiateurdans le conflit entre les taxis et les VTC, arrive juste derrière le député frondeur de la Nièvre, Christian Paul.

Assemblée Nationale (Illustration) © Maxppp - Arnaud Journois

Quels sont les critères pris en compte ?

Pour quantifier cette influence, l'agence de communication se base sur trois critères.

- le nombre d'amendements qu'il a fait adopter et le nombre de rapports réalisés

- le poids dans les médias en 2016

- la capacité à être suivi et relayé sur les réseaux sociaux.

L'étude porte aussi sur les "piliers" du Parlement. C'est encore une socialiste qui arrive en tête. En l'occurence Valérie Rabault, députée du Tarn-et-Garonne, mais il faut préciser qu'elle est rapporteuse générale du Budget depuis un peu plus de deux ans, ce qui explique son omniprésence au parlement. Pendant ce temps, d'autres sont omniprésents sur les antennes radio et télé, c'est la catégorie "stars des médias". François Fillon remporte la palme.