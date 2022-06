Les deux députés RN de la Somme s'installent à l'Assemblée

Avec cravate ou vestes de couleur, les 89 députés du Rassemblement National affichent leur émotion et leur "sérieux" en arrivant mercredi à l'Assemblée nationale, jouant le contraste avec le "cirque" imputé à la Nupes ou le "melon" reproché à la majorité. "La culture paquet de nouilles et tee-shirt de foot, non merci! Je vais laisser cela à François Ruffin et autres zadistes de la LFI", avait prévenu leur cheffe de file Marine Le Pen. "Il faut faire dignement notre travail de député, dans le respect de la Constitution, de la République" et se "comporter de manière impeccable".

Les nouveaux élus d'extrême droite ont donc été priés de venir en cravate, ce qui n'était pas le cas mardi des députés de l'alliance de gauche de la Nupes. Surprise des législatives, le RN a obtenu sans scrutin proportionnel ni alliances un groupe de députés dix fois plus nombreux qu'en 2017.

La direction du RN souhaite que les nouveaux élus "participent pleinement à l'activité" du Palais-Bourbon et soient aussi présents sur le terrain. Car il s'agit de faire oublier le manque d'assiduité de leurs prédécesseurs et relever le défi de la compétence. Les sortants ont été priés de s'investir dans les commissions pour y guider les novices. Sébastien Chenu, porte-parole du RN, est pressenti pour briguer une vice-présidence de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen devrait rester à la très régalienne commission des Affaires étrangères.

Parmi les nouveaux élus du RN il y a deux samariens. Yaël Ménache, élue avec 60% des voix dimanche dans la cinquième circonscription et Jean-Philippe Tanguy, son collègue de la quatrième circonscription. L'ex directeur adjoint de la campagne présidentielle de Marine Le Pen qui avoue être ému. "La politique c'est avant tout des convictions. représenter mes concitoyens c'est un idéal d'adolescent. Quand vous arrivez dans l'Assemblée où étaient Philippe Séguin, Charles Pasqua moi je ne peux qu'être ému"