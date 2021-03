Les deux vice-présidents d'opposition renvoyés de l'exécutif de Pays de Montbéliard Agglomération

Dans un courrier aux 112 élus communautaires, le président de la PMA, Charles Demouge, annonce qu'il retire les délégations des deux vice-présidents issus du groupe Indépendant et Solidaire, Nicolas Pacquot et Nadine Mercier. Il leur reproche d'avoir voté contre le budget 2021.

Rien ne va plus à l'agglomération de Montbéliard. Le conseil communautaire de jeudi dernier avait laissé éclater d'importantes fractures entre la majorité LR PS et le groupe d'opposition Indépendant et Solidaire.

Nicolas Pacquot, vice-président chargé du numérique, maire d'Etouvans et chef de file du groupe d'opposition et Nadine Mercier, vice présidente chargée de l'agriculture et élue à Valentigney, avaient eu des mots très durs contre le budget primitif pour 2021, avant de voter contre.

Le président de PMA aura attendu une semaine avant de trancher dans le vif. Dans un courrier adressé aux 112 élus communautaires, publié par le site d'information Le Trois, Charles Demouge annonce qu'il retire les délégations de ses deux vice-présidents, Nicolas Pacquot et Nadine Mercier.

Ce sont 36 élus communautaires, soit un tiers de l'assemblée, mais près de la moitié des communes, qui disparaissent de l'exécutif, contrairement aux usages dans les intercommunalités.

Charles Demouge, juste après son élection, à l'Axone en juillet 2020 © Radio France - Christophe Beck

Le groupe des élus Indépendant et Solidaire ne s'est pas encore exprimé. Il réserve sa position. Quant aux deux vice-présidents, ils ont perdu leurs délégations, mais pas encore leur titre. Pour cela, il faut un vote de l'assemblée communautaire.

Une nouvelle occasion de compter les forces en présence autour de cette majorité hétéroclite LR PS qui a émergé en juillet dernier et se retrouve désormais seule aux commandes de l'exécutif de Pays de Montbéliard Agglomération.