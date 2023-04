Les dotations de l'État en hausse de 0,2% en 2023 pour les collectivités d'Indre-et-Loire

Pour aider les collectivités locales à faire face à l'inflation, le gouvernement a décidé d'augmenter le budget des dotations globales de fonctionnement (DGF) en 2023. Une première depuis 13 ans. Cette rallonge de 320 millions d'euros par rapport à 2022 va bénéficier à l'Indre-et-Loire.

Au total, communes, intercommunalités et conseil départemental toucheront un peu plus de 244 millions d'euros cette année, soit une hausse de 0,2% sur un an. Dans le détail, 92% des communes du département connaissent une stabilité ou une progression de ces dotations de l'État, selon la préfecture d'Indre-et-Loire. Les 8% restants, à l'inverse, font face à nouvelle diminution.

Un constat que ne partagent pas les élus communistes

Ces chiffres avancés par les services de l'État tranchent avec le courrier envoyé à l'Elysée, le 23 mars, par l'association départementale des élus communistes et républicains. Elle dénonçait "une baisse des DGF", qui avait pour conséquence d'affaiblir "la possibilité pour les collectivités de dégager des ressources pour les travaux indispensables aux infrastructures de leur territoire."