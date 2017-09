Les douze candidats aux élections sénatoriales en Mayenne

Les élections sénatoriales ont lieu le 24 septembre prochain. Les candidats et leur suppléant avaient jusqu'à ce vendredi soir pour se déclarer. Ils sont finalement douze pour deux sièges.

On connait le nom des douze candidats aux élections sénatoriales en Mayenne. La date limite du dépôt des candidatures était fixée au vendredi 8 septembre. Onze d'entre eux avaient annoncé leur candidature, mais la surprise vient de Moïse Lesage, de Cuillé, qui s'était présenté aux élections législatives de juin dernier dans la Vienne. À cette époque il était catalogué à l'extrême droite.

Douze pour deux sièges de sénateurs

Le vote aura lieu le 24 septembre. Cette année, près de la moitié des 348 sénateurs doit être renouvelée, soit 171 sièges dans 38 départements métropolitains et 6 départements et collectivités d'outremer. Le Sénat est renouvelable par moitié tous les trois ans. C'est une élection indirecte : ce sont les élus qui votent, 890 grands électeurs en Mayenne. Les deux sénateurs sortants sont Elisabeth Doineau et François Zocchetto. Seule Elisabeth Doineau se représente.