Les écologistes de Marseille créent un groupe au sein même de la majorité pour défendre leurs idées

Ils sont élus marseillais : Sébastien Barles, Théo Challande-Névoret, Nouriati Djambae, Hervé Menchon, Fabien Perez et Aïcha Sif viennent de créer un groupe au sein même de la majorité à Marseille pour, écrivent-ils "une ville plus juste, plus verte et plus démocratique". L'initiative peut surprendre alors que ces six personnes sont élues depuis un an et travaillent avec la majorité qui a notamment fait campagne sur de nombreux thèmes écologiques pour la ville de Marseille. L'écologie est-elle oubliée, écartée aujourd'hui ? Non, répond Sébastien Barles, qui estime que ce groupe a pour but de rappeler l'importance des questions environnementales.

"On veut que la question écologique soit centrale et irrigue l'ensemble des politiques publiques et que les urgences ne fassent pas oublier cette urgence absolue du défi climatique." - Sébastien Barles

Alors que faire à Marseille face à l'urgence ? Sébastien Barles évoque les pistes cyclables, les parking relais, l'autopartage mais aussi et surtout la zone à faible émission qui va être mise en place à la rentrée prochaine avec interdiction de certains véhicules polluants de circuler à Marseille.

"Il faut propose des projets radicaux. Il faut coupler cette zone à faible émission avec des mesures d'accompagnement social pour les personnes qui devront passer à l'autopartage et il faut libérer l'espace occupé par le stationnement en surface. Il faut pousser la Métropole à nous accompagner."