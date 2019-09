Les écologistes et Philippe Saurel font jeu égal à Montpellier selon un sondage sur les municipales

Montpellier, France

Le journal parle d'une bombe politique à Montpellier. À sept mois des élections, un sondage BVA, paru ce jeudi pour la Tribune et Public Sénat, indique que les écologistes créent la surprise aux municipales 2020. EELV et l'ancien socialiste Philippe Saurel, maire sortant, font jeu égal au premier tour : entre 20% et 24%.

EELV confirme donc et même améliore son score des européennes dans la capitale héraultaise (19,5%), alors que celui ou celle qui conduira la liste n'est pas désigné. Signe que les préoccupations environnementales, au cœur de l'actualité, pèseront sur le scrutin.

Loin derrière, autour de 10%, un trio composé de la France insoumise, du Parti socialiste et du Rassemblement national. Le nouveau venu en politique, Mohed Altrad plafonne à 8%. Très, très loin d'un sondage publié par Midi Libre il y a un peu plus d'un an et qui donnait le patron du Montpellier Hérault Rugby à 25%.

Si le député LREM Patrick Vignal était investi par son parti et par le Modem, il atteindrait les 9%. En queue de peloton, Alex Larue (LR/UDI) est à 5-6%, le collectif citoyen #Noussommes et Anne Brissaud (Nouveau centre) sont crédités de 2%.

Autre enseignement de ce sondage, parmi les préoccupations des Montpelliérains, la sécurité figure en tête (44%), devant la propreté (35%), la protection de l’environnement (33%), les conditions de circulation et le stationnement (29%), l’éducation (27%).

Étude réalisée par BVA auprès d'un échantillon interrogé par téléphone du 2 au 10 septembre 2019. Échantillon de 706 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon représentatif de 1 097 habitants de Montpellier âgés de 18 ans et plus.