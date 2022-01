Les écologistes niçois se mettent en ordre de bataille derrière Yannick Jadot

"Tous derrière Yannick Jadot", c'est le mot d'ordre des écologistes niçois : ils ont lancé ce vendredi 28 janvier leur comité local de soutien à leur candidat à la présidentielle. Le pari est clair mais osé, "faire gagner Yannick Jadot en 2022" affirme le co-référent de ce comité de soutien Saber Gasmi.

Même si la ville de Nice est plus traditionnellement acquise à la droite, ce jeune militant écologiste est confiant en ses arguments : "Nice est une ville défi pour les écologiste, mais Nice est une ville en première ligne face à la montée des eaux, où la pollution de l'air fait 500 morts par an et où pourtant la mairie veut toujours plus d'avions et de touristes, _Yannick Jadot a tout pour répondre aux préoccupations des Niçois_."

Cinq comités locaux de soutien à Yannick Jadot vont être créés dans les Alpes-Maritimes. © Radio France - Théophile Vareille

Une possible venue à Nice de Yannick Jadot d'ici le premier tour

Invitée d'honneur de ce lancement, l'eurodéputée Caroline Roose abonde : "Au parlement européen les écologistes se sont mobilisés pour débloquer des fonds pour la vallée de la Roya, _face aux inondations, au dérèglement climatique, il faut agir, stopper la bétonisation et l'artificialisation des sols, et c'est un des combats de Yannick Jadot_, et pas le seul."

Ces militants écologistes espèrent maintenant la venue de leur candidat dans le département des Alpes-Maritimes d'ici le premier tour, "c'est dans le tuyaux" confie Saber Gasmi, et vont par ailleurs lancer quatre autres comités locaux de soutien à à Menton, Saint-Laurent-du-Var Mouans-Sartoux et Valbonne.