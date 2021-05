Les écologistes pensent doper leurs votes en Nouvelle-Aquitaine grâce à l'urgence climatique

"2020 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, et 2021 promet de battre ce record". Les écologistes jouent résolument sur leur registre pour cette campagne électorale pour les élections régionales des 20 et 21 juin. Ils mettent en avant que "c'est dans cette décennie (des années 2020) que se joue notre avenir pour freiner les dérèglements climatiques et pour s'y adapter". Des candidats qui refusent aussi une écologie punitive et assurent que la transition climatique permettra de créer 100.000 emplois en Nouvelle-Aquitaine.

EELV s'est donné pour objectif de terminer en tête de ce premier tour, le mouvement est pourtant donnés cinquième avec 10% des voix, selon un sondage France Bleu - Ipsos. Pour le tête de liste dans les Pyrénées-Atlantiques, Jean-François Blanco : "ça n'est pas un vœu pieu". Il rappelle la progression aux élections municipales avec l'élection de maires écologistes à Bordeaux et Poitiers et analyse : "nous avons constaté que le vote pour l'écologie est particulièrement puissant dans les métropoles, sans doute parce que la crise climatique y fait déjà sentir ses effets" et il appelle les autres territoires à opérer le même choix.

Présentation de la liste 64 Europe Ecologie Les Verts (EELV) pour les élections régionales de juin 2021 © Radio France - Bixente Vrignon

Les candidats de la liste "nos terroirs, notre avenir 64"