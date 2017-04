Les écolos tentent de convaincre les Dijonnais de voter socialiste

Après le ralliement des écologistes au candidat socialiste Benoît Hamon, les militants Europe-Écologie Les Verts tentent de convaincre les Dijonnais sur le programme écolo du candidat PS.

Plus que trois semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les candidats affûtent leurs armes à grand coup de meetings et de débats, mais sur le terrain aussi, avec les militants, qui portent leur programme sur les marchés et dans les rues, de Dijon notamment.

Un accord entre Benoît Hamon et l'ex-candidat Vert Yannick Jadot

Et ce samedi, c'était les militants EELV, ralliés au candidat socialiste Benoît Hamon, qui sont allés tracter, sous la pluie, face à des Dijonnais plutôt déçus par la campagne et par la politique en général. Les deux hommes politiques, dont l'ex-candidat à la présidentielle, ont passé un accord en février dernier, basé notamment sur la transition énergétique, l'égalité des territoires et le renouvellement du Smic.

Les tracts du programme écologique de Benoît Hamon © Radio France - Soizic Bour

Un programme écolo mais surtout social

Mais ce qui plaît aux militants écologistes, c'est aussi "tout le programme social" de Benoît Hamon, comme l'explique Alain, un militant venu tracter.