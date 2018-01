Montargis, France

L'écart avait été le plus faible de France lors des élections législatives de juin dernier : Jean-Pierre Door (LR) avait été élu avec 8 voix d'avance sur Mélusine Harlé (LREM). Le recours de la candidate de la majorité présidentielle a été accepté par le Conseil Constitutionnel le mois dernier.

Premier tour le 18/03, second tour le 25/03

Selon les Sages, des messages postés sur la page Facebook de Jean-Pierre Door, le dimanche du deuxième tour, étaient "de nature à altérer la sincérité du scrutin". Ils ont également noté, dans la commune de Préfontaines, que le nombre de bulletins de vote ne correspondait pas au nombre de signatures sur la liste d'émargement. Il y avait une différence d'une voix, au détriment de Mélusine Harlé.

Les 18 et 25 mars, les électeurs de la 4ème circonscription du Loiret retourneront donc dans les bureaux de votes. Le contexte politique sera toutefois très différent. Traditionnellement, lors de législatives partielles, l'abstention est plus forte, et LREM ne pourra cette fois pas compter sur la dynamique de l'élection présidentielle. Un des anciens candidats de juin dernier appelle quant à lui à un front commun contre Jean-Pierre Door.