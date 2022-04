Le résultat du premier tour de la présidentielle à Pontchâteau est très proche des résultats nationaux. Ce lundi, dans les rues du bourg, de nombreux électeurs n'ont pas encore fait leur choix pour le second tour qui doit avoir lieu ce dimanche.

Les électeurs de Pontchâteau sont divisés avant le second tour de la présidentielle

Illustration. À cinq jours du second tour de l'élection présidentielle, de nombreux habitants de Pontchâteau confient leur incertitude.

Dans les rues du bourg de Pontchâteau, ce lundi, chaque panneau d'affichage est recouvert de deux visages. Celui du président sortant, Emmanuel Macron, et celui de Marine Le Pen, candidate d'extrême droite du Rassemblement National. Cinq jours avant le second tour de l'élection présidentielle, il est possible d'imaginer la bataille entre les militants de chacun des deux candidats qualifiés de cette élection.

Les résultats du premier tour à Pontchâteau sont très proches des résultats à l'échelle nationale. Alors, les électeurs ont-ils fait leur choix ? Ceux croisés dans les rues ce lundi sont hésitants. Ils sont nombreux à se poser la question de leur bulletin de vote : Marine Le Pen, Emmanuel Macron, bulletin blanc ou même l'abstention.

Tout sauf Macron

Appuyée sur sa canne, Claire est certaine, ce sera un vote pour la candidate du Rassemblement National ce dimanche. "Macron je ne peux pas le saquer, c'est un petit coq prétentieux, lance-t-elle. Quand je regarde Marine Le Pen, je ne la vois pas avec des cornes et une fourche, ce n'est pas le diable en personne ! Par contre Macron je le verrais bien avec ça." La septuagénaire à la retraite ne "comprend pas" que des "gens puissent voter" pour le président sortant. "Il y a trop d'injustice, les gens qui sont au gouvernement ne savent pas ce que c'est que le travail", abonde Claire au sujet de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite.

Dans les discussions devant la boulangerie, le second tour de la présidentielle revient souvent. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Un peu plus, devant le bureau de tabac, Joris attend sa copine. Cet employé des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire tient un beau chien en laisse. "Cela fait peur ce qu'il se passe, Macron risque d'être réélu, il a de fortes chances", souffle ce jeune de 21 ans. Joris aimerait que Marine Le Pen devienne présidente, mais il a peu d'espoir. Sa principale raison de voter pour la candidate du Rassemblement National, c'est le "problème de la délinquance en France".

Le dilemme du barrage

Devant la mairie, Élisabeth se balade avec son mari pour profiter du soleil. "Je vais voter Macron pour sauver le France, j'ai peur de Marine Le Pen, affirme-t-elle. Tout ce qui est extrême j'en ai peur, à droite comme à gauche." Elle explique ne pas avoir hésité avant de prendre cette décision. Son candidat a été éliminé le soir du premier tour, rapidement elle a décidé de faire barrage.

Une décision qui a été plus difficile à prendre pour Olivier. "Est-ce que Emmanuel Macron a une sensibilité concernant l'environnement ? J'ai des doutes, mais je reste optimiste", explique ce quinquagénaire devant une boulangerie. Devant sa fille et son fils qui tient un poisson rouge dans une poche plastique, Olivier regrette "l'absence de débats autour de l'écologie" durant cette première partie de la campagne présidentielle. Alors, ce dernier n'a pas pris sa décision aussi rapidement.