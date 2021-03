Les électeurs de Saint-Maur appelés aux urnes ce dimanche

Tout a commencé en 2017. François Jolivet, maire de Saint-Maur, est élu député LREM dans l'Indre. Pour cause de non cumul des mandats, il laisse donc son siège au conseil municipal à Ludovic Réau qui, tout naturellement, brigue le suffrage populaire lors des municipales en mars 2020. Il est réélu dès le premier tour avec 83% des suffrages exprimés.

Mais l'affaire se complique durant l'été. Les relations avec François Jolivet se tendent et le maire élu se sent empêché d'agir : selon lui, le député a retourné une partie de la majorité contre lui, bloquant toute prise de décision. En octobre, Ludovic Réau et 11 conseillers municipaux démissionnent, contraignant la préfecture à réorganiser des élections municipales complètes. En attendant, c'est un autre membre du conseil, Thierry Damien, qui prend l'intérim.

Quatre listes sont en course, témoin des tensions à Saint-Maur. La première est conduite par l'ancien maire démissionnaire, Ludovic Réau. La deuxième est lancée par l'actuel maire par intérim, Thierry Damien. La troisième rassemble autour de Noël Blin des élus fidèles à l'ancien maire François Jolivet, qui figure d'ailleurs en quatrième position. Enfin, la quatrième est portée par Paul-Emmanuel Thore, ex candidat aux sénatoriales en septembre 2020.

Le premier tour aura lieu ce dimanche 21 mars. S'il devait y avoir un second tour, ce sera le dimanche 28 mars.