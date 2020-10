Les élections régionales sont lancées, l'Annécienne Fabienne Grebert candidate chez les écologistes

La conseillère communautaire à l'agglomération du Grand Annecy, et conseillère régionale sortante, Fabienne Grebert fait partie du duo qui mènera la liste écologiste aux prochaines élections régionales. Elle est candidate à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes et aura à ses côtés Grégoire Verrière, apiculteur du Puy-de-Dôme et coordinateur national "Les Jeunes Générations". Reste encore à savoir qui sera la tête de liste entre les deux.

Les élections régionales sont prévues en mars prochain. Le président actuel de la région Auvergne-Rhône-Alpes est Laurent Wauquiez.