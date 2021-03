Les élections départementales, ce scrutin qui passe inaperçu

Le grand bide. Quand on pose la question dans la rue "quelles élections sont prévues cette année ?", il est déjà rare d'entendre spontanément "les régionales", mais on n'entend jamais "les départementales". La faute, sans doute, au tropisme médiatique qui focalise sur l'échelon régional. La faute aussi peut-être aux dernières réformes qui n'avantagent ni l'institution ni les élus. Décryptage avec Laurent Chalard, géographe à l'université Paris IV-Sorbonne, spécialiste des collectivités.

Comment expliquez-vous le désintérêt pour ce scrutin départemental ?

Nous sommes dans une période particulière, la crise sanitaire place ce scrutin au second plan. Et puis, on n'est toujours pas certain que ces élections auront bien lieu en juin. Enfin, il faut dire que la Région est un échelon plus visible que le Département. Sur le plan médiatique, on voit bien que les élections régionales sont bien plus mises en avant que les départementales. On peut expliquer cela par le fait que la Région a davantage de pouvoirs que le Département. Depuis la loi NOTRe sous Manuel Valls, la réforme territoriale, elle a pris définitivement le pas sur le Département, avec des enjeux plus importants. On voit bien aussi en terme de notoriété, que les présidents de Régions sont plus connus que ceux des départements. Et que les mandats régionaux sont bien plus prisés que les départementaux.

Le Département est-il devenu une administration ? Est-ce qu'un Département de droite fait la même chose qu'un Département de gauche finalement ?

Non, le Département n'est pas une préfecture. Les politiques appliquées d'un département à l'autre sont différentes même si les marges de manœuvre sont limitées. On le voit par exemple sur la politique du RSA. Certes, les Départements ont perdu des compétences, mais il leur reste le volet social qui est loin d'être négligeable, la gestion des collèges et les routes. Regardez qui construit des deux-fois-deux-voies, ce sont les Départements.

Le débat sur la suppression des conseils départementaux est-il d'actualité ?

Non, plus aujourd'hui, plus depuis une dizaine d'années. La crise sanitaire a remis sur le devant de la scène le Département en tant que brique de base de l'organisation de l'État, et on s'est rendu compte que les grandes régions, de par leur taille, sont beaucoup trop importantes pour pouvoir agir de manière pertinente à l'échelle locale. Le Département a retrouvé une certaine légitimité, même si ses compétences questionnent, lesquelles lui redonner ou partager avec la Région.

En Midi-Pyrénées, tous les sortants sont en lice, a priori

Lors des élections départementales, on élit un binôme homme-femme dans son canton. Le scrutin renouvelle l'ensemble des conseillers pour six ans. Les conseillers choisissent ensuite leur président.

Dans la partie occidentale de l'Occitanie, l'ex-Midi-Pyrénées, tous les présidents en place devraient se représenter dans leur cantons, et candidater à leur succession... même si tout n'est pas officiel.

Haute-Garonne : Georges Méric (PS, depuis 2015)

: Georges Méric (PS, depuis 2015) Tarn : Christophe Ramond (PS, depuis 2017)

: Christophe Ramond (PS, depuis 2017) Tarn-et-Garonne : Christian Astruc (ex PRG soutenu par la droite, depuis 2015) n'a pas encore officialisé sa candidature

: Christian Astruc (ex PRG soutenu par la droite, depuis 2015) n'a pas encore officialisé sa candidature Gers : Philippe Martin (PS, depuis 2014)

: Philippe Martin (PS, depuis 2014) Lot : Serge Rigal (DVG, depuis 2014)

: Serge Rigal (DVG, depuis 2014) Ariège : Christine Téqui (PS, depuis 2019)

: Christine Téqui (PS, depuis 2019) Aveyron : Jean-François Galliard (UDI, depuis 2017)

: Jean-François Galliard (UDI, depuis 2017) Hautes-Pyrénées : Michel Pélieu (PRG, depuis 2011) n'a pas officialisé, attend les dates du scrutin

: Michel Pélieu (PRG, depuis 2011) n'a pas officialisé, attend les dates du scrutin Aude (ex-Languedoc-Roussillon) : Hélène Sandragné (PS, depuis 2020).